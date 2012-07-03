NYMEX原油期货大涨4.7%

* 伊朗试射导弹,海湾局势紧张

* 挪威石油工会决定反对将罢工升级

* 美国原油库存料回落-调查

路透纽约7月3日电---美国原油期货周二劲扬逾4%,布兰特原油期货攀升逾3%,且自6月11日以来重回100美元之上,因围绕伊朗核计划的紧张局势不断升级,引发将威胁供应的担忧,同时,对多国央行将祭出经济刺激举措的寄望也支撑油价和股市.

伊朗表示,已成功试射一枚射程可覆盖以色列的导弹,以回应以色列发出的将采取军事行动压制伊朗核野心的威胁.

圣路易斯Confluence Investment Management的首席市场策略师Bill O'Grady表示,"我认为今日的走势是对中东地缘政治风险进行头寸调整."

"鉴於油价处於低位,在目前价位买入相当於为资产组合购买了低价保险,以应对事件爆发的风险."

近期的数据直指全球成长放缓,点燃中国,欧洲和美国等国家和地区的决策者将祭出更多刺激举措以支持疲弱经济的希望.

布兰特原油期货8月合约收高3.34美元,报每桶100.68美元,为5月31日以来最高结算价,盘中触及101.58美元,为6月11日以来的日内最高价.

美国8月原油期货跳升3.91美元,结算价报每桶87.66美元,为5月30日以来最高收位,日高为88.04美元.

交易商和分析师还指出,美国独立日假期前的空头回补也扶助推高油价,且表示,油价上行触发止损买单.

美国汽油合约上扬近10美分,取暖油合约也大涨.

布兰特原油成交量超过美国原油市场,两个市场成交量均高於30日均值.

挪威的油气行业工人罢工是推高油价的又一因素.罢工令该国原油付运放缓,不过,工会周二决定目前反对将罢工升级.

收盘後,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存减少300万桶;汽油库存减少140万桶,馏分油库存减少110万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 87.66 3.91 4.7% 83.33 88.04 320,268 299,104

9月原油 88.03 3.88 4.6% 83.75 88.42 78,634 81,454

8月RBOB汽油 2.7229 0.0990 3.8% 2.6219 2.7317 48,466 61,132

9月RBOB汽油 2.6303 0.0890 3.5% 2.5398 2.6412 31,856 31,516

8月取暖油 2.7585 0.0826 3.1% 2.6734 2.7625 53,388 65,547

9月取暖油 2.7603 0.0834 3.1% 2.6765 2.7634 24,256 23,317

ICE合约

8月布兰特 100.68 3.34 3.4% 97.12 101.58 261,455 238,359

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 616,548 542,783 555,212 1,420,672 18,595

汽油 102,642 123,764 149,160 262,120 -4,092

取暖油 117,347 130,598 143,839 313,876 -3,935 (完)