NYMEX原油期货小幅收涨

* 伯南克暗示低利率将保持一段时间

* 美元走软支撑以美元计价的原油价格

* 美国石油协会周二将公布上周库存数据

路透纽约3月26日电---美国原油期货周一小幅收涨,因美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克的讲话巩固了利率将保持低位的预期,且汽油期货强势带动原油和成品油期货走高.

伯南克表示,美国经济需要以更快速度成长以进一步压低失业率,为美联储的超低利率政策辩护.

尽管他并未指出美联储有意开始第三轮购债行动,但伯南克明确指出,在对深度衰退作出大规模响应後,不急於逆转政策.

伯南克的讲话巩固了美联储将进一步实施量化宽松政策的希望,令短期内升息的预期降温,美元因而承压.

在美国上周原油库存数据公布前,一项路透调查显示,分析师预计上周美国原油库存增加,馏分油库存持稳,汽油库存减少.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约升0.16美元,或0.15%,结算价报每桶107.03美元.盘中交投区间为106.19-107.32美元.

NYMEX-4月RBOB汽油期货升3.14美分,或0.93%,结算价报每加仑3.4166美元,此为近月RBOB合约自去年4月29日来最高结算价,当时报3.4648美元.

NYMEX-4月取暖油期货收升1.87美分,或0.58%,结算价报每加仑3.2288美元.

美国石油协会(API)将於周二2030 GMT公布上周库存数据.美国能源资料协会(EIA)将於周三公布库存数据.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 107.03 0.16 0.2% 106.19 107.32 152,975 260,269

6月原油 107.55 0.20 0.2% 106.70 107.81 38,236 59,973

4月RBOB汽油 3.4166 0.0314 0.9% 3.3760 3.4183 20,477 37,514

5月RBOB汽油 3.3987 0.0298 0.9% 3.3586 3.3998 43,590 52,671

4月取暖油 3.2288 0.0187 0.6% 3.1982 3.23 29,021 33,869

5月取暖油 3.2465 0.0218 0.7% 3.2137 3.2480 51,104 55,814

ICE合约

5月布兰特 125.65 0.52 0.4% 124.58 125.89 123,685 207,429

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 267,714 500,553 662,598 1,551,662 1,560

汽油 123,662 149,527 143,998 380,676 -4,991

取暖油 127,814 138,256 142,045 290,696 -714 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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