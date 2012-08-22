NYMEX原油持守在三个月高位附近 受ECB行动憧憬支撑

路透新加坡8月22日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段早盘持守在每桶97美元的三个月高位附近,受憧憬欧洲央行(ECB)将采取措施压低西班牙和意大利借款成本提振.

截止0016GMT,美国9月原油期货小涨0.09美元,至每桶96.93美元,周二该合约升至每桶97美元之上,触及三个月新高.布兰特原油期货上涨0.21美元,报每桶114.85美元.

官方数据显示,伊朗原油的两大买家--中国和印度7月进口量大幅下降,因西方对伊朗原油禁运措施对买家构成进一步的压力,且船运问题非常复杂.

南苏丹官员周二表示,该国料在12月恢复部分石油产出,明年6月以後可望恢复更多.此前该国与苏丹达成临时协议,允许南苏丹经由苏丹地区恢复原油出口.

美国石油协会(API)公布,8月17日当周美国原油库存减少600万桶,降幅远超预估的40万桶,因进口减少导致西海岸原油库存大降.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示,美国经济复苏状况令人失望,但货币政策或许不能解决当前的许多挑战. (完)

--编译 肖群英/艾茂林;审校 徐文焰

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