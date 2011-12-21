NYMEX原油收高逾3%

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
* 美国房屋市场和德国企业信心数据提供支撑
* 伊朗面临进一步制裁,哈萨克斯坦抗议活动持续
* 路透调查显示美国上周原油,馏分油库存料下降,汽油库存上升
* API公布上周原油,馏分油和汽油库存均下降
路透纽约12月20日电---美国原油期货周二在结算後交易中略微延续涨势,之前美国石油协会(API)数据显示上周国内原油库存大幅下降.
此前美国原油期货周二结算价上升逾3%,因美国和德国经济数据提供支撑,且市场仍担心伊朗和哈萨克斯坦问题导致石油供应中断.
本周适逢节假日前夕,交投较为清淡,原油近月期约录得将近八周以来最大单日百分比涨幅.
美国商务部数据显示,11月房屋开工和建筑许可跳增至一年半高点,因租赁公寓的需求上升,这意味着楼市步入初步复苏的阶段.
德国12月Ifo企业景气判断指数大幅上升,远远优於原本为下滑的预估,突显出德国经济在主权债务危机中的抗压性.
API数据显示,截至12月16日当周的美国原油库存下降460万桶,为路透调查中预估降幅的两倍.馏分油库存下降280万桶,路透预估为下降40万桶.汽油库存减少39.4万桶,路透预估为增加120万桶.
美国能源资料协会(EIA)的一周库存数据将於周三1530GMT公布.
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货到期,结算价报每桶97.22美元,上涨3.34美元,或3.56%,创下10月27日以来最大单日百分比涨幅.
NYMEX-2月原油期货结算价报97.24美元,当日涨3.19美元,或3.39%.
洲际交易所(ICE)布兰特2月原油期货结算价报每桶106.73美元,上扬3.09美元,或2.89%.其较美国2月原油期货的升水缩窄至9.49美元,周一为9.59美元.
法国大型石油企业道达尔(TOTF.PA)驻利比亚勘探及生产主管Bernard Avignon表示,预计下月利比亚石油产量将恢复到战前水平.
大约100名示威者在哈萨克斯坦西部产油区首府与警察发生冲突,此前至少15人在该国数十年来最严重暴乱中被杀.
消息人士表示,外交人士周二在罗马会晤,讨论对伊朗的进一步制裁,其中包括欧盟可能对伊朗实行石油禁运. (完)
--编译 郑茵/于春红;审校 张涛/张荻
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