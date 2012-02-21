NYMEX原油期货连涨四日

路透纽约2月21日电---美国原油期货周二连续第四日上涨,并收在九个月高点,因伊朗威胁将对其敌人采取先发制人的打击,且欧元区达成对希腊的救援协议.

伊朗石油在亚洲的主要买家表示将减少采购,因美国对伊朗制裁,且欧盟将在7月对伊朗石油禁运,导致这些买家与伊朗的交易益发困难.

欧元区财长周二达成希腊第二笔1,300亿欧元(1,720亿美元)援助贷款协议,防止其出现无序违约,推动欧元兑美元接近两周高点.这提升了原油和其他商品市场的风险偏好.

不过随着该日交易的结束,欧元兑美元收平,因投资者衡量希腊为获得援助而必须克服的一些困难.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货上涨2.60美元,或2.52%,结算价报每桶105.84美元.此为5月4日最高结算价位,当时近月合约收在每桶109.24美元.

伦敦ICE布兰特4月原油期货连续第二日上涨,收报121.66美元,涨1.61美元或1.34%,为近月合约5月3日来最高结算价位,当时为收报122.45美元.

4月布兰特原油期货较4月美国原油期货升水缩窄至15.41美元,上周五为15.98美元. (完)

--编译 张荻/侯向明;审校 杜明霞/戴素萍

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