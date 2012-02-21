NYMEX原油期货连涨四日

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透纽约2月21日电---美国原油期货周二连续第四日上涨,并收在九个月高点,因伊朗威胁将对其敌人采取先发制人的打击,且欧元区达成对希腊的救援协议.
伊朗石油在亚洲的主要买家表示将减少采购,因美国对伊朗制裁,且欧盟将在7月对伊朗石油禁运,导致这些买家与伊朗的交易益发困难.
欧元区财长周二达成希腊第二笔1,300亿欧元(1,720亿美元)援助贷款协议,防止其出现无序违约,推动欧元兑美元接近两周高点.这提升了原油和其他商品市场的风险偏好.
不过随着该日交易的结束,欧元兑美元收平,因投资者衡量希腊为获得援助而必须克服的一些困难.
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货上涨2.60美元,或2.52%,结算价报每桶105.84美元.此为5月4日最高结算价位,当时近月合约收在每桶109.24美元.
伦敦ICE布兰特4月原油期货连续第二日上涨,收报121.66美元,涨1.61美元或1.34%,为近月合约5月3日来最高结算价位,当时为收报122.45美元.
4月布兰特原油期货较4月美国原油期货升水缩窄至15.41美元,上周五为15.98美元. (完)
--编译 张荻/侯向明;审校 杜明霞/戴素萍
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