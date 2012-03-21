NYMEX原油期货收升 因库存意外减少

* EIA库存数据及伊朗和西方的紧张情势提供支撑

* 沙特的供应承诺使投资人保持谨慎

* 关注周四的美国最新一周初请失业金人数

路透纽约3月21日电---美国原油期货周三收升逾1%,从上日大跌中反弹,此前政府数据显示上周美国原油库存意外减少.

伊朗和西方国家在伊朗核计划问题上的紧张情势持续为油市提供支撑.

今日交投震荡,路透数据显示,美国原油的成交量较其30天均值低37%.

在市场担忧伊朗原油供应中断之际,沙特周二承诺将弥补任何供应缺口,这令投资者仍保持谨慎.沙特的承诺令油价周二大跌.

美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周原油库存减少116万桶,至3.4629亿桶,预估为增加240万桶.美国一周汽油库存减少121万桶,至2.2691亿桶,预估为减少190万桶.美国一周馏分油库存增加176万桶,至1.3658亿桶,预估为减少160万桶.

美国总统奥巴马展开为期两天的到四个州拉票的行程,旨在缓和不断高涨的选民对高汽油价格的不安.

NYMEX-新的近月合约5月原油期货收升1.20美元,或1.13%,结算价报每桶107.27美元,盘中交易区间介於106.06-107.64美元.

ICE-5月布兰特原油收升0.08美分,或0.06%,报每桶124.20美元,交易区间为123.76-124.80美元.

尾盘布兰特原油较近月美国原油的溢价收窄至16.93美元,周四为18.05美元.

NYMEX-4月RBOB汽油期货跌0.6美分,或0.18%,结算价报每加仑3.3571美元,盘中交易区间介於3.3410-3.3738美元.

NYMEX-4月取暖油期货下跌2.05美分,或0.63%,结算价报每加仑3.2162美元,交易区间为3.21-3.2484美元.

中国周三公布的海关数据显示,中国2月份自伊朗进口原油量同比下降40%至114.6万吨,环比亦降45%;自沙特进口原油同比增长39%至551.3万吨,环比增逾14%.

今年1-2月,中国合计进口原油4,704万吨,同比增长12.7%.其中自伊朗累计进口原油323万吨,同比下滑21.5%;自沙特阿拉伯累计进口原油1,033万吨,同比增长26.13%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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