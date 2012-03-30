NYMEX原油期货收升 第一季大涨4.2%

* 美国原油期货第一季升4.2%

* 奥巴马向伊朗原油买家实施制裁迈进一步

* 关注周一美国能源资料协会(EIA)月报

路透纽约3月30日电---原油期货周五小幅上升,因持续担忧伊朗及供应中断,消费者信心改善及美元走软,油价第一季录得4.2%的升幅.

原油期货交投震荡,在奥巴马政府表示全球有足够原油供应可允许各国降低伊朗原油进口後,油价尾盘跳升.

法例要求美国总统奥巴马在3月30日前作出决定,且在之後每六个月再进行决定,价格及非伊朗的原油供应是否足以允许消费国"大幅"降低其从伊朗买入原油.

该法例容许美国,在6月28日後,制裁和伊朗央行进行有关原油交易的外国银行.

油价因供应忧虑而得到支持,欧盟将在7月1日禁止伊朗原油进口.

汤森路透/密西根大学消费者信心调查显示美国3月底消费者信心指数跳升至13个月高位,因对就业和收入的乐观情绪盖过了汽油攀升的影响.

美国公布2月个人收入增加0.2%,分析师预估为增长0.4%,而个人支出跳升0.8%,为7月来最大月度升幅.一业内报告显示3月美国中西部制造业成长意外放缓.US-ECI-CMN

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约升0.24美元,或0.23%,结算价报每桶103.02美元,盘中交投区间为102.78-104.15美元.

本季近月原油期货升4.19美元或4.2%,本月跌4.05美元或3.78%,本周跌3.85美元或3.60%.

ICE布兰特原油期货升0.49美元或0.4%,结算价报每桶122.88美元.

本季近月布兰特原油期货跳升15.50美元或14.4%,本月小涨0.22美元或0.18%,本周跌2.25美元或1.8%.

今日到期的NYMEX-4月RBOB汽油期货跌1.07美分,结算价报每加仑3.3899美元,但本季暴涨70.36美分或26.19%,本月升34.76美分或11.43%,本周仅微升0.47美分或0.14%.

也在今日到期的NYMEX-4月取暖油期货升0.95美分,结算价报每加仑3.1684美元,本季大涨23.34美分或7.95%,本月跌1.96美分或0.61%,本周跌4.17美分或1.30%.

一项周五公布的路透调查显示,3月石油输出国组织(OPEC)原油产出升至2008年10月来的最高,因伊拉克石油产出增加,利比亚产量进一步恢复,抵消了伊朗原油产出的下滑.

调查显示,3月OPEC的12个成员国原油日均产量为3,126万桶,高於2月的3,116万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 103.02 0.24 0.2% 102.78 104.15 223,444 319,988

6月原油 103.54 0.23 0.2% 103.30 104.64 62,635 80,908

4月RBOB汽油 3.3899 -0.0107 -0.3% 3.3800 3.4412 6,879 31,044

5月RBOB汽油 3.3081 -0.0316 -1.0% 3.3004 3.3761 67,566 77,122

4月取暖油 3.1684 0.0095 0.3% 3.1518 3.1951 6,323 16,863

5月取暖油 3.1701 0.0003 0.0% 3.1635 3.2105 58,618 63,549

ICE合约

5月布兰特 122.88 0.49 0.4% 122.58 124.07 173,914 224,416

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 425,350 575,594 627,218 1,560,416 -1,200

汽油 206,394 226,486 146,599 347,803 -15,095

取暖油 141,055 153,839 140,721 275,696 -7,699 (完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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