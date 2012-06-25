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国际财经 | 2012年 6月 26日 星期二 06:57 BJT

NYMEX原油期货下跌 对热带风暴的担忧缓解

* 欧盟峰会料无法提出可靠危机解决办法

* 风暴减弱,对墨西哥湾油气生产受扰的忧虑减轻

* 关注周二美国石油协会(API)周度库存数据

路透纽约6月25日电---美国原油期货周一下跌,对热带风暴Debby可能影响墨西哥湾油气生产的担忧缓解,且对欧盟峰会可能制定解决欧债危机可靠办法的期望值不断降低.

Debby转向佛罗里达州,偏离占美国原油生产约两成的产油区,美国原油期货盘中多数时间下滑.

墨西哥湾石油企业已经中断逾44%的原油生产,因之前预报称风暴逼近该区域,但随着威胁消退,生产商已让工人回到钻进平台,并恢复了生产.

投资人也因担心本周欧盟峰会无法平息市场不安,对欧盟领导人有积极措施的预期降温,欧元兑美元跌至近两周低点.

美国8月原油期货跌0.55美元,结算价报每桶79.21美元,日高为80.68美元.

空头回补尾盘扶助布兰特原油期货微幅收高0.03美元,报每桶91.01美元.

根据路透数据,美国原油期货成交量较30日均值少30%,布兰特原油期货则少20%.经纪商表示,对欧债危机的担忧令许多市场人士保持观望.(完)

--编译 李军;审校 母红

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