NYMEX原油期货下跌 受经济增长忧虑影响

* 欧元兑美元下滑,令油价承压

* API公布,上周美国原油库存减少

* EIA将於周四1430GMT公布石油库存数据

路透纽约5月30日电---美国原油期货周三挫跌超过3%,滑落至七个月低位,因欧债危机持续蔓延和中国表示不准备推出大规模经济刺激计划,对石油需求构成威胁.

西班牙和意大利举债成本攀升,以及最新民调显示希腊反对纾困计划的左翼党派在下月大选前支持率领先,令欧洲经济正陷入债务危机包围的忧虑升温.

美国原油期货5月将录得逾17%的跌幅.股市以及工业金属铂金(白金)和铜等商品,也感受到欧元区经济危机愈演愈烈带来的压力.

中国主要官方报纸援引知名学者称,中国政府应避免采取激进的财政刺激措施.这让有关中国将采取行动应对经济成长放缓的预期降温.

美国石油协会(API)公布一周库存报告称,上周美国原油库存减少35.3万桶,汽油库存增加210万桶,馏分油库存减少130万桶.

市场预计原油库存上升60万桶,汽油库存下降80万桶,馏分油库存减少10万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货结算价下跌2.94美元或3.24%,报每桶87.82美元,为10月21日收於87.40美元以来的最低结算价.

美国原油期货在结算後交易中跌至87.27美元,为近月原油期约在10月24日跌至87美元以来的最低日内价格.

追踪大宗商品表现的汤森路透Jefferies CRB指数.CRB挫跌1.68%,至2010年9月以来最低水准.

联合国核调查人员出示的卫星图像显示,伊朗可能正在帕钦(Parchin)军事基地进行清理工作.调查人员怀疑其在该基地进行与武器开发有关的试验活动.(完)

--编译 肖群英/郑茵;审校 张荻/于春红

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