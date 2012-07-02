国际原油期货下跌 因更多迹象显示经济正在放缓

* 欧美和中国制造业活动都在放缓

* 伊朗议员讨论关闭霍尔木兹海峡

* 关注周二API公布原油库存数据

路透纽约7月2日电---原油期货周一下跌,因美国、欧洲和中国制造业数据疲弱巩固了对经济增长正放缓的忧虑,且担忧因此而威胁原油需求.

对欧债危机的持续忧虑扶助打压油价,因对欧盟银行救助协议的热情减退,周五该协议扶助油价创下纪录第四大单日涨幅.

交投震荡,且布兰特原油和美国原油期货均收位远高於其日内低点,因中东情势紧张及挪威石油工人罢工支持油价.

伊朗议员草拟了法案,促请关闭霍尔木兹海峡阻碍油轮运输,此一消息扶助限制油价跌幅,特别是对布兰特原油.

8月布兰特原油期货下跌0.46美元,结算价报每桶97.34美元,从95.30低位反弹.

美国8月原油期货下跌1.21美元,报每桶83.75美元,盘中跌至82.10美元日内低位.

周五,布兰特原油上涨逾6美元,美国原油跳升逾7美元,以美元计价创下历来其第四大单日升幅.

今日布兰特原油成交量高於30天均值,美国原油成交量低於30天均值.

在美国周度库存报告出炉前,周一路透调查显示分析师预期上周美国原油库存减少,油品库存小幅增加.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,6月制造业指数为49.7,为2009年7月来首次低於50关口,预估为52.0.5月为53.5.

作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低,彰显中国经济不容乐观.而为稳定经济增长,包括降息和降准等宽松政策预计仍将陆续有来.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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