NYMEX原油期货收低 因原油库存增加

* EIA称上周美国原油库存增加,成品油库存减少

* 希腊获得援助贷款,缓和欧元区忧虑

* 关注周四公布的美国初请失业金人数报告

路透纽约5月9日电---美国原油期货周三在震荡交投中小幅收低,为连续第六天收低,收位远高於日内低位,因成品油库存减少及200天移动均线提供的技术支持未能完全抵消原油库存增加造成的压力.

美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存增加365万桶,至3.7952亿桶,预估为增加200万桶.

但EIA的原油库存增幅远少於美国石油协会(API)周二公布的780桶的升幅.

EIA称,上周美国一周汽油库存减少261万桶,至2.0711亿桶,预估为减少10万桶.美国一周馏分油库存减少325万桶,至1.2077亿桶,预估为增加10万桶.

周三欧洲金融稳定机构(EFSF)理事会不顾一些欧元区国家的反对,决定向希腊发放52亿欧元紧急贷款,这支持原油期货.

希腊大选後政治动荡,周三该国政党仍未能组建联合政府,且法国选出新总统令本周金融市场震荡,且打压油价.

美国原油期货盘中跌穿切入位在96.29美元的200天移动均线,但之後反弹,收位远高於该水平.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约下跌0.20美元,或0.21%,结算价报每桶96.81美元,盘中交投介於95.17-97.39美元.

沙特阿拉伯石油部长欧那密周三称,目前全球市场石油供应过剩规模多达每日150万桶.

中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价. (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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