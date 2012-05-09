NYMEX原油期货收低 因原油库存增加

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* EIA称上周美国原油库存增加,成品油库存减少
* 希腊获得援助贷款,缓和欧元区忧虑
* 关注周四公布的美国初请失业金人数报告
路透纽约5月9日电---美国原油期货周三在震荡交投中小幅收低,为连续第六天收低,收位远高於日内低位,因成品油库存减少及200天移动均线提供的技术支持未能完全抵消原油库存增加造成的压力.
美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存增加365万桶,至3.7952亿桶,预估为增加200万桶.
但EIA的原油库存增幅远少於美国石油协会(API)周二公布的780桶的升幅.
EIA称,上周美国一周汽油库存减少261万桶,至2.0711亿桶,预估为减少10万桶.美国一周馏分油库存减少325万桶,至1.2077亿桶,预估为增加10万桶.
周三欧洲金融稳定机构(EFSF)理事会不顾一些欧元区国家的反对,决定向希腊发放52亿欧元紧急贷款,这支持原油期货.
希腊大选後政治动荡,周三该国政党仍未能组建联合政府,且法国选出新总统令本周金融市场震荡,且打压油价.
美国原油期货盘中跌穿切入位在96.29美元的200天移动均线,但之後反弹,收位远高於该水平.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约下跌0.20美元,或0.21%,结算价报每桶96.81美元,盘中交投介於95.17-97.39美元.
沙特阿拉伯石油部长欧那密周三称,目前全球市场石油供应过剩规模多达每日150万桶.
中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价. (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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