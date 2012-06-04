NYMEX原油期货收高 因逢低买盘及欧元上涨

路透纽约6月4日电---美国原油期货周一反弹,此前连跌四天,且上周录得8.4%的跌幅,欧元受欧洲当局将能抑制欧债危机的希望推动上涨,油价随之上扬.

逢低买入也激励一些买家回到市场,近期油价下滑使油价跌近八个月低点,技术指标显示,油市处於严重超卖状况.

在美国周度库存报告公布前,分析师预期截止6月1日的一周,美国原油库存料减少90万桶.这将终止美国原油库存连续10周增加的势头,分析师称因进口减少.

上周馏分油库存料增加110万桶,上周汽油库存料增加140万桶.

美国石油协会将在周二收市後公布库存数据,美国能源资料协会在周三公布其周度库存数据.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货结算价报每桶83.98美元,升0.75美元,或0.9%,稍早跌至81.21美元的日内低位,此为10月6日来的最低.

NYMEX-7月原油期货相对强弱指标(RSI)小升至大约21.5,周五为16.3.

7月布兰特原油期货收升0.42美元,或0.43%,报每桶98.85美元,早盘跌至95.63美元低位,此为2011年1月26日来的最低.

布兰特原油较美国原油期货的溢价收窄至14.87美元,周五为15.20美元.

NYMEX-6月RBOB汽油合约收跌1.39美分,报每加仑2.6707美元,此为近月汽油合约自2011年12月28日来的最低结算价.

NYMEX-7月取暖油合约小跌0.01美元,收报每加仑2.6269美元,此为近月取暖油合约自2011年1月25日来的最低结算价.(完)