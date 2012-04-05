NYMEX原油期货假期前收高 本周小涨

* 美国上周初请失业金人数减少,支撑油市

* 周五NYMEX市场休市

路透纽约4月5日电---美国原油期货周四在连跌两日後上涨,因数据显示美国上周初请失业金人数减少,且对供应受扰的不确定性促使投资人在长周末假期前回补空头.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.7万人(预估为35.5万人),一周续请失业金人数为333.8万人(预估为335.0万人).美国一周初请失业金人数创下2008年4月中旬以来的最低,续请失业金人数创下2008年8月以来的最低.

西方对伊朗加紧制裁限制了伊朗原油出口,在预计月中举行伊朗核计划谈判前的不确定性也有助於支撑油价.

周三,原油期货大跌超过2%,因能源资料协会(EIA)称,国内产量和进口增加,推动上周美国原油库存增加901万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)周五因复活节假期休市.交易将在周日2200GMT恢复.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约收高1.84美元,或1.81%,结算价报每桶103.31美元,盘中交投区间在101.37-103.40美元.

本周,美国原油期货升0.29美元或0.28%.

NYMEX-5月RBOB汽油期货升0.69美分或0.21%,报每加仑3.3405美元,本周跌4.94美分或1.46%,之前连涨八周.

NYMEX-5月取暖油期货升0.83美分或0.26%,报每加仑3.1692美元,本周微升0.08美分或0.03%.

中国船东互保协会(中船保)两位高层人士周四向路透表示,该会将於7月起停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,因西方国家对伊朗进行制裁愈发收紧.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至4月21日的四周内,石油日均出口料将增加66万桶.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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