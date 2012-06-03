NYMEX原油期货收跌 因经济数据疲弱

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透纽约6月1日电---NYMEX原油期货和布兰特原油收低,布兰特原油期货连跌第四天,跌穿每桶100美元至16个月低位,因中美经济数据疲弱打压市场,且驱使投资人寻求避险.
数据显示美国5月非农就业岗位小幅增加,且失业率近一年来首次攀升,加重了对全球经济体质的忧虑.
中国5月官方制造业采购经理人指数PMI自一年高位回落,并创出今年新低.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.汇丰5月中国制造业PMI终值亦如期回落,且逊於初值,显示出中国经济增速持续放缓,且预计二季度经济仍将低位徘徊.数据令油价早盘下跌.
5月,布兰特原油和美国原油均录得2008年底来最大月度跌幅,因交易商聚焦在伊朗供应可能中断.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月美国原油连跌第四天,下挫3.30美元,结算价报每桶83.23美元,此为去年10月7日来最低结算价.
本周近月美国原油期货跌8.4%,连跌第五周.过去五周累计下挫20.68%,为截至2009年1月18日的五周来的最大五周跌幅.
7月布兰特原油跌3.44美元,结算价报每桶98.43美元,此为2011年1月27日来最低收位.
本周,该合约跌7.86%,为连续第五周下跌,过去五周累计跌17.86%,为截至2010年6月6日的五周来的最大五周跌幅.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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