NYMEX原油期货收跌 因经济数据疲弱

路透纽约6月1日电---NYMEX原油期货和布兰特原油收低,布兰特原油期货连跌第四天,跌穿每桶100美元至16个月低位,因中美经济数据疲弱打压市场,且驱使投资人寻求避险.

数据显示美国5月非农就业岗位小幅增加,且失业率近一年来首次攀升,加重了对全球经济体质的忧虑.

中国5月官方制造业采购经理人指数PMI自一年高位回落,并创出今年新低.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.汇丰5月中国制造业PMI终值亦如期回落,且逊於初值,显示出中国经济增速持续放缓,且预计二季度经济仍将低位徘徊.数据令油价早盘下跌.

5月,布兰特原油和美国原油均录得2008年底来最大月度跌幅,因交易商聚焦在伊朗供应可能中断.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月美国原油连跌第四天,下挫3.30美元,结算价报每桶83.23美元,此为去年10月7日来最低结算价.

本周近月美国原油期货跌8.4%,连跌第五周.过去五周累计下挫20.68%,为截至2009年1月18日的五周来的最大五周跌幅.

7月布兰特原油跌3.44美元,结算价报每桶98.43美元,此为2011年1月27日来最低收位.

本周,该合约跌7.86%,为连续第五周下跌,过去五周累计跌17.86%,为截至2010年6月6日的五周来的最大五周跌幅.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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