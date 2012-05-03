NYMEX原油期货连续两天收低

* 美国服务业及零售销售转弱

* OPEC称计划压低油价,产量水平远高於官方目标

* 关注周五公布的美国非农就业报告

路透纽约5月3日电---美国原油期货周四连续两天收低,下挫逾2%,因数据显示经济成长放缓及石油输出国组织(OPEC)秘书长称OPEC增产旨在抑压高油价.

美国劳工部公布,美国一周初请失业金人数为36.5万人(预估为38.0万人),为3月31日当周以来最少,降幅为2011年5月以来最大,美国一周初请失业金人数四周均值为38.4万人.美国一周续请失业金人数为327.6万人(预估为331.1万人)

另一报告显示美元4月非制造业就业分项指数跌至去年12月来最低.

消费者4月似乎消费有所减少,因包括Target Corp (TGT.N),梅西百货(M.N)及Gap Inc (GPS.N)在内的多家大型美国零售商报告的销售数据不及预期.

市场密切留意周五出炉的美国4月非农就业报告,预期就业岗位增加17万个.这将高於3月的仅增加12万个.

石油输出国组织(OPEC)秘书长称,OPEC正致力令油价回落,产量水平远高於官方目标,尽管伊朗的出口减少.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约收低2.68美元,或2.55%,结算价报每桶102.54美元,此为2011年12月14日来最大单日百分比跌幅.日内低位在102.36美元,较100天移动均线低0.01美元.周四日内高位在105.42美元.

NYMEX-6月RBOB汽油期货下跌2.57美分,结算价报每加仑3.05美元,日低为3.0450美元,接近100天移动均线切入位3.0294美元.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月19日的四周内,石油日均出口料将下降36万桶.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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