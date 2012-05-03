NYMEX原油期货连续两天收低

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
* 美国服务业及零售销售转弱
* OPEC称计划压低油价,产量水平远高於官方目标
* 关注周五公布的美国非农就业报告
路透纽约5月3日电---美国原油期货周四连续两天收低,下挫逾2%,因数据显示经济成长放缓及石油输出国组织(OPEC)秘书长称OPEC增产旨在抑压高油价.
美国劳工部公布,美国一周初请失业金人数为36.5万人(预估为38.0万人),为3月31日当周以来最少,降幅为2011年5月以来最大,美国一周初请失业金人数四周均值为38.4万人.美国一周续请失业金人数为327.6万人(预估为331.1万人)
另一报告显示美元4月非制造业就业分项指数跌至去年12月来最低.
消费者4月似乎消费有所减少,因包括Target Corp (TGT.N),梅西百货(M.N)及Gap Inc (GPS.N)在内的多家大型美国零售商报告的销售数据不及预期.
市场密切留意周五出炉的美国4月非农就业报告,预期就业岗位增加17万个.这将高於3月的仅增加12万个.
石油输出国组织(OPEC)秘书长称,OPEC正致力令油价回落,产量水平远高於官方目标,尽管伊朗的出口减少.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约收低2.68美元,或2.55%,结算价报每桶102.54美元,此为2011年12月14日来最大单日百分比跌幅.日内低位在102.36美元,较100天移动均线低0.01美元.周四日内高位在105.42美元.
NYMEX-6月RBOB汽油期货下跌2.57美分,结算价报每加仑3.05美元,日低为3.0450美元,接近100天移动均线切入位3.0294美元.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月19日的四周内,石油日均出口料将下降36万桶.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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