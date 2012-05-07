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国际财经 | 2012年 5月 8日 星期二 06:49 BJT

NYMEX原油期货收低 因欧洲选举结果带来不确定性

路透纽约5月7日电---美国原油期货周一小幅收低,交投震荡,此前欧洲选举结果重燃对该地区债务问题及经济持续萎缩的忧虑.

法国社会党领袖奥朗德在总统选举中胜出,暗示德国主导的节支政策将遭遇抵制.

希腊选举为该国是否可能组建新联合政府创造了不确定性,周一组建新联合政策的第一次尝试失败.

原油结算价连续第四天收低,但盘中跌至多个月低点後,吸引买家逢低买入,油价反弹.

布兰特6月原油期货仅收跌0.02美元,结算价报每桶113.16美元,盘中低见110.34美元,此为1月30日来最低.布兰特原油在结算後交易中继续在平盘附近震荡,後竭力取得小幅上涨.

布兰特原油上周录得5.5%的跌幅,为截至11月18日当周来最大周度百分比跌幅.美国原油期货上周下挫6.1%,录得去年9月底来最大周度百分比跌幅.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约收低0.55美元,或0.56%,结算价报每桶97.94美元,盘中低见95.34美元,此为去年12月20日来最低.周一日内高位为98.24美元.

三名财政部官员告诉路透,希腊若无新政府与欧盟和国际货币基金组织(IMF)协商下一批援助,或将於六月底资金短缺. (完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

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