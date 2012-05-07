NYMEX原油期货收低 因欧洲选举结果带来不确定性

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透纽约5月7日电---美国原油期货周一小幅收低,交投震荡,此前欧洲选举结果重燃对该地区债务问题及经济持续萎缩的忧虑.
法国社会党领袖奥朗德在总统选举中胜出,暗示德国主导的节支政策将遭遇抵制.
希腊选举为该国是否可能组建新联合政府创造了不确定性,周一组建新联合政策的第一次尝试失败.
原油结算价连续第四天收低,但盘中跌至多个月低点後,吸引买家逢低买入,油价反弹.
布兰特6月原油期货仅收跌0.02美元,结算价报每桶113.16美元,盘中低见110.34美元,此为1月30日来最低.布兰特原油在结算後交易中继续在平盘附近震荡,後竭力取得小幅上涨.
布兰特原油上周录得5.5%的跌幅,为截至11月18日当周来最大周度百分比跌幅.美国原油期货上周下挫6.1%,录得去年9月底来最大周度百分比跌幅.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约收低0.55美元,或0.56%,结算价报每桶97.94美元,盘中低见95.34美元,此为去年12月20日来最低.周一日内高位为98.24美元.
三名财政部官员告诉路透,希腊若无新政府与欧盟和国际货币基金组织(IMF)协商下一批援助,或将於六月底资金短缺. (完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透东京2月24日 - 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落，因铜和其它大宗商品价格突然下跌拖累材料股下滑，与此同时投资者在评估华盛顿在税收和汇率政策方面的立场。
路透东京2月24日 - 东芝周五表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。