NYMEX原油期货收跌

* 美国上周原油库存增加-EIA

* 美元走强协助压低油价

路透纽约3月14日电---美国原油期货周三下跌,美国原油库存增加和美元走强合力压低油价.

美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增长175万桶.

EIA并称,上周美国汽油库存减少141万桶,馏分油库存大降468万桶.

此前的路透分析师调查显示,预计原油库存增加170万桶.汽油库存料下降100万桶,馏分油库存料减少130万桶.

美元兑日圆周三触及11个月高位,兑欧元触及约一个月最高,因在一系列数据暗示经济持续复苏的背景下,美国联邦储备委员会(FED)周二上调经济预估.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期货下跌1.28美元或1.2%,报每桶105.43美元,交投区间在105.12至107.02美元.

EIA数据显示,上周美国库欣的原油库存升至2011年6月以来最高水平.

伊朗石油部长称,目前该国石油出口与去年相当,尽管国际制裁令买家面临减少采购的压力.他并称,伊朗在油轮船队保险方面并未遇到问题.

沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密在科威特称,沙特准备填补"感觉上的或真正的"供应缺口.

科威特石油部长指出,该国海关工人罢工并未损及石油出口.

国际能源署(IEA)周三表示,非石油输出国组织(OPEC)国家石油供应增幅低於预期,供应缺口处於高位正支撑油价,尽管全球需求增长乏力.

美国将於周四1230GMT公布上周初请失业金人数.布兰特4月原油期货合约於周四到期.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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