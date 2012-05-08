NYMEX原油期货连跌五天

* API称上周美国原油库存增加780万桶
* 美国夏季汽油价格预估将脱离4美元的危险地带
路透纽约5月8日电---美国原油期货周二连跌第五天,因希腊选举後的不确定性令欧洲政治及经济困境加深,且市场持续忧虑美国原油库存增加,两者均加重对原油需求的忧虑.
美国近月原油合约收在2月来最低水平,录得自去年10月来最大的五天跌幅,而欧债问题持续,且美国原油库存料连续第六周增加,使得油价近期内难有起色.
希腊进一步陷入危机之中,该国左翼总理候选人为组建联合政府设下条件,但希腊最大政党认为这些条件将摧毁希腊.
美国6月汽油期货和取暖油期货均上涨,因全球指标布兰特原油期货大幅缩减跌幅助其尾盘反弹.
在结算後交易中,美国原油期货扩大跌幅,此前美国石油协会(API)周二公布,截止5月4日一周,美国原油库存增加780万桶,接近预估200万桶增幅的四倍.
API称,美国最近一周馏分油库存减少270万桶,预估为增加10万桶.汽油库存减少500万桶,降幅远超预估的减少10万桶.
市场静待周三美国能源资料协会(EIA)公布的周度库存数据,寻找基本面的进一步指引.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约结算价报每桶97.01美元,跌0.93美元,或0.95%,此为2月6日来近月合约的最低结算价.
根据路透数据,近月合约在五天中累计下跌9.15美元,或8.62%,录得美国近月原油合约自2011年10月4日来最大的五天跌幅,当时下跌10.4%.
布兰特6月原油期货结算价报112.73美元,跌0.43美元,或0.38%,此为布兰特原油自2月2日来最低结算价.
根据路透数据,五天内近月布兰特原油累计下跌6.93美元,或5.79%,录得自2011年10月4日来最大的五天跌幅,当时下跌6.86%.
布兰特原油较美国原油升水收盘扩阔至15.72美元,周一为15.22美元.
美国能源部在月度预估中称,预期今年4月至9月美国普通汽油均价为每加仑3.79美元,和上周全国均价一致,较上年同期高出仅0.08美元.
美国能源资料协会(EIA)周二称,今年非石油输出国组织(OPEC)国家的石油日均产量将为5,260万桶.(完)
--编译 利棣儿;审校 徐文焰
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