NYMEX原油期货收低 欧债忧虑犹存

* 支持救助的政党赢得希腊大选,但欧元区忧虑犹存

* 对较大风险资产买盘受限,因欧元兑美元下跌

* 调查预计上周美国原油库存减少,油品库存增加

路透纽约6月18日电---美国原油期货周一在连升两日後收低,因支持救助的政党赢得希腊大选未能缓解投资人对欧债危机的担忧.

尽管选举结果确保了欧元区不会出现分裂,这一度提振油价,但在德国总理默克尔表示希腊新政府必须满足对国家金主所作的承诺後,欧盟采取一致行动提供刺激措施的希望降温.

欧元兑美元周一从一个月高位回落,因西班牙借贷成本上涨引发对欧债危机升级的担忧,这超过了周末希腊大选中支持救助的政党取得胜利的影响.

西班牙呼吁欧洲央行应对欧元区金融市场压力,且意大利表示需要采取更多行动提振欧元区.

全球领导人也向欧洲施压,要求其竭尽所能对抗欧债危机.

但油市空头对大举压低油价也较谨慎,因国际六方同伊朗就该国核计划的谈判进展不大.

另外,路透访查的分析师预计,上周美国原油库存减少100万桶,因进口可能减少.

调查还显示,汽油库存预计增加100万桶,馏分油库存预计增加120万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约结算价报每桶83.27美元,跌0.76美元或0.90%.

ICE-8月布兰特原油期货跌1.56美元或1.60%,结算价报每桶96.05美元,为2011年1月25日来最低结算价,盘中该合约触及95.38美元低点,为2011年1月26日来最低.

8月布兰特原油期货较8月美国原油期货溢价收窄至12.45美元,盘中低见12.26美元,为1月31日来最低.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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