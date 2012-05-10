NYMEX原油期货连跌六日後收高

* 美国上周初请失业金人数减少,支撑油价

* OPEC称原油供应充足,限制油价涨幅

路透纽约5月10日电---美国原油期货周四小涨,结束六日连跌,因美国公布的就业和贸易数据对油价有支撑作用,抵消了中国贸易数据令人失望以及石油输出国组织(OPEC)产量增加的影响.

美国公布上周初请失业金人数减少後,投资人希望石油需求改善.该数据缓和了对就业市场正在恶化的担忧,但降低是因之前水准被上修.

被市场认为更好反映就业市场趋势的四周移动均值也降低.

另一报告显示,美国3月贸易逆差扩大,出口触及创纪录高位,且进口增加,显示根本需求巩固.

布兰特原油期货下滑,美国原油期货升势也受到希腊政局不稳和中国贸易数据疲弱所限.

全球第二大石油消费国--中国4月进口和出口增速都远不及预期.

希腊政党各派正作最後努力,组建政府,避免重新选举,此前选民拒绝了国际援助,将负债沉重的希腊拖入危机.

欧洲领导人连连发出警告,如果希腊不坚持救助协议条款,将被踢出欧元区.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约上涨0.27美元,或0.28%,结算价报每桶97.08美元,盘中交投介於96.08-97.69美元,前者低於200日移动均线切入位96.28美元.

OPEC周四在其月报中表示,预计2012年全球石油需求增幅为每日90万桶,较之前预估增加4万桶.全球油市供应充沛,超过所需数量.其4月产出升至每日3,162万桶.

消息人士周四表示,在亚洲原油买主奋力寻找可替代伊朗的供油来源之际,全球主要原油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯6月将至少向亚洲三家买方按合约全数供应原油.上述消息人士称,6月供应数量较5月持平.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月26日的四周内,石油日均出口料将下降43万桶.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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