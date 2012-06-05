NYMEX原油期货连续第二日收高

路透纽约6月5日电---美国原油期货周二连续第二个交易日收高,因美国5月服务业增长快於预期,在一连串黯淡的经济数据後,供应管理协会(ISM)报告带来些许亮点.

但油价涨幅有限,因欧债危机加剧,此前西班牙表示其已被信贷市场排除在外.这带动欧元/美元下跌,投资者不敢对原油期货进行更多多头押注.

美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存减少180万桶,汽油库存增加140万桶,馏分油库存增加180万桶.

能源资料协会(EIA)将於周三公布数据.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货结算价报每桶84.29美元,上涨0.31美元,或0.37%,盘中交投区间介於83.31至84.92美元.

伦敦7月布兰特原油期货跌0.01美元,报每桶98.84美元,盘中交投区间介於97.68至99.63美元.

NYMEX-7月取暖油合约小涨0.67美分,收报每加仑2.6336美元.

NYMEX-7月RBOB汽油合约收高1.40美分,报每加仑2.6847美元.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月非制造业指数为53.7,预估为53.5.4月为53.5.数据高於50,说明该行业在扩张.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,截至6月1日一周美国零售汽油需求下降,因为经济前景黯淡令燃料消费承压.美国汽油需求较之前一周下降3.7%,较上年同期下滑2%.

加拿大石油生产商协会预计,到2020年加拿大石油产量料猛增57%至日产470万桶,2030年至日产620万桶.

壳牌(RDSa.L)执行长Peter Voser预计,今年油价将进一步下滑,因全球经济放缓影响需求且政治紧张局势缓解.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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