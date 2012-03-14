NYMEX原油期货收高 受经济数据和美联储声明推动

* 美国2月零售销售大幅增长提振油价

* 德国ZEW经济景气判断指数上升,支撑市场

路透3月13日电---美国原油期货周二收高,得益於美国和德国公布强劲的经济数据,以及美国联邦储备委员会(FED)对经济前景的看法略微乐观.

美国商务部周二公布,2月零售销售较前月增长1.1%,为五个月来最大增幅.美国人购买更多汽车,尽管他们的汽油及其他物品支出增多.

该数据为近期美国经济回暖提供更多佐证,美联储在为期一天的货币政策会议後发表的声明也承认这一点.但美联储并未提供任何有关进一步放松货币政策的线索.

美联储重申,尽管美国经济"温和复苏",将至少在2014年底前维持联邦基金利率在超低水平.并称美国仍面临严重的经济下行风险.

德国智库ZEW调查数据显示,3月德国分析师和投资者信心大幅超出预期,升至2010年6月来最高,支撑了德国经济正站稳脚跟的希望.

欧元区财长最终批准第二轮希腊救援计划,此前希腊与民间债权人完成债务互换.这有助於缓解欧债危机的忧虑.

在盘後交易时段,原油期货回吐涨幅,因美国石油协会(API)公布,上周美国原油库存增加280万桶,远高於路透调查估计的增加170万桶.

取暖油期货扩大涨幅,因API数据显示,上周美国馏分油库存减少350万桶,而分析师预估为减少130万桶.

RBOB汽油期货上涨,得益於API数据显示,上周美国汽油库存下滑210万桶,降幅是预期的两倍多.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约结算价报每桶106.71美元,上涨0.37美元或0.35%.

洲际交易所(ICE)-4月布兰特原油升0.88美元,或0.70%,收报126.22美元.收盘价超过3月1日收报126.20美元,为去年4月8日以来近月原油合约的最高收盘水准.

布兰特较美国原油升水收报19.51美元,较周一的19.00美元走阔.

NYMEX-4月RBOB汽油期约上涨3.16美分,或0.95%,结算价收报每加仑3.3546美元,为去年5月10日以来近月RBOB汽油合约的最高结算价.

NYMEX-4月取暖油期约升2.83美分,或0.87%,收报每加仑3.2712美元,为3月1日以来近月取暖油期约的最高收盘水平.

海湾石油官员称,美国正敦促沙特阿拉伯提高石油产量,以填补制裁伊朗可能引发的供应缺口.并称可能在7月前无需增产.

沙特阿拉伯和其他海湾产油国称,石油市场攀升超出他们的掌控,除非伊朗和西方国家之间的紧张局势降温,否则油价可能飙涨.

交易员透露,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)将在4月前重启欧洲最大炼厂荷兰Pernis的炼油装置,该炼厂日加工能力41.2万桶.但壳牌拒绝发表评论. (完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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