NYMEX原油期货收低 因上周美国原油库存增加

* 能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增加900万桶

* 美元走强,打压油价

* 周四1230GMT将公布美国一周初请失业金人数

路透纽约4月4日电---美国原油期货周三为连续第二日下滑,跌幅超过2%,此前一份政府报告显示,上周美国原油库存的增幅远高於预期.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表达了对欧元区经济前景下行风险的担忧,打压欧元兑美元触及三周以来的最低水准,进一步令油市承压.

美元走强或能打压以美元计价的油价,这对使用其他货币的消费者来说更加昂贵.

油价周三走低,上日曾下滑,因美联储表明,实施更多货币刺激措施的可能性降低.

能源资料协会在一周报告中称,国内产量和进口增加,推动上周美国原油库存增加901万桶.

美国上周原油库存为2011年6月来最高,且较上年同期高出470万桶.

EIA称,馏分油库存小幅上涨19,000桶,而汽油库存则下跌146万桶.

一周原油库存报告出炉前的路透调查显示,美国上周商业原油库存料连续两周增加,因进口继续上升.

调查称,汽油库存料减少140万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存预计减少40万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约收低2.54美元,或2.44%,结算价报每桶101.47美元,低於100日移动均线0.01美元,盘中交投区间在101.08-104.12美元.

艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)一发言人称,该公司旗下位於德州Beaumont的精炼厂将在周日按计划对一原油馏分设备,焦化装置和其他相关设备展开维护.该厂产能达到344,500每桶/日.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国3月民间部门就业人数增加20.9万人,略高於分析师预估.

美国劳工部将在周五公布3月非农就业数据,预计就业岗位将增加203,000个,其中民间部门岗位料增加218,000个.(完)

--编译 王翔琼/洪曦;审校 母红

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