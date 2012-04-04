NYMEX原油期货收低 因上周美国原油库存增加

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增加900万桶
* 美元走强,打压油价
* 周四1230GMT将公布美国一周初请失业金人数
路透纽约4月4日电---美国原油期货周三为连续第二日下滑,跌幅超过2%,此前一份政府报告显示,上周美国原油库存的增幅远高於预期.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表达了对欧元区经济前景下行风险的担忧,打压欧元兑美元触及三周以来的最低水准,进一步令油市承压.
美元走强或能打压以美元计价的油价,这对使用其他货币的消费者来说更加昂贵.
油价周三走低,上日曾下滑,因美联储表明,实施更多货币刺激措施的可能性降低.
能源资料协会在一周报告中称,国内产量和进口增加,推动上周美国原油库存增加901万桶.
美国上周原油库存为2011年6月来最高,且较上年同期高出470万桶.
EIA称,馏分油库存小幅上涨19,000桶,而汽油库存则下跌146万桶.
一周原油库存报告出炉前的路透调查显示,美国上周商业原油库存料连续两周增加,因进口继续上升.
调查称,汽油库存料减少140万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存预计减少40万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约收低2.54美元,或2.44%,结算价报每桶101.47美元,低於100日移动均线0.01美元,盘中交投区间在101.08-104.12美元.
艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)一发言人称,该公司旗下位於德州Beaumont的精炼厂将在周日按计划对一原油馏分设备,焦化装置和其他相关设备展开维护.该厂产能达到344,500每桶/日.
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国3月民间部门就业人数增加20.9万人,略高於分析师预估.
美国劳工部将在周五公布3月非农就业数据,预计就业岗位将增加203,000个,其中民间部门岗位料增加218,000个.(完)
--编译 王翔琼/洪曦;审校 母红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。