NYMEX原油期货收低 因对沙特的忧虑缓和及美元上涨

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 扭转周四涨势,本周收低
* 中东局势紧张,焦点放在周一奥巴马和纳坦亚胡会议
* 投机者增加美国原油净多头-CFTC
路透3月2日电---美国原油期货周五下挫约2%,此前沙特阿拉伯否认有关一条输油管道起火的报导,而美元上涨促使投资人降低包括商品在内的高风险资产头寸.
市场迅速扭转上日盘後因输油管道起火报导引发的涨势,本周收低,结束三周连涨势态.
今日纽约商业期货交易所(NYMEX)-RBOB汽油和取暖油均大跌.不过本周,汽油上升而取暖油下跌.
美元兑欧元上扬,此前西班牙为今年设定较宽松的赤字目标,漠视欧盟财政协定,而对欧债危机的新担忧也带动美元上涨.
周一美国总统奥巴马和以色列总理纳坦亚胡将会晤,将讨论中东的紧张局势.中东情势扶助布兰特原油周四大涨至2008年7月来首见的水准,且扶助美国原油升至10个月高位.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约跌2.14美元或1.97%,结算价报每桶106.70美元.
本周该合约下跌3.07美元,或2.8%,结束三周连升势头.
ICE-4月布兰特原油下跌2.55美元,或2.02%,报123.65美元.本周该合约下滑1.82美元,或1.45%.
尾盘布兰特原油较美国原油的溢价跌至16.95美元,周四为17.36美元.
NYMEX-4月RBOB汽油期货跌7.96美分,或2.37%,结算价报3.2721美元.本周该合约升11.93美分,或3.78%,连涨笫四周.
NYMEX-4月取暖油跌7.35美分,或2.24%,结算价报3.2018美元.本周该合约下滑11.41美分,或3.44%,结束之前五周连涨的势态.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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