NYMEX原油期货收跌 因经济数据引发需求忧虑

* 中国和意大利数据导致市场在连涨三日後出现抛售

* 调查显示,上周美国原油库存增加

* API周二公布库存数据

路透纽约3月12日电---美国原油期货价格周一收跌,为四日来首见,中国和意大利公布的低迷数据加重了对全球经济成长放缓将损及原油需求的忧虑.

中国公布的数据显示,该国2月份录得至少10年来最大贸易逆差,引发市场担忧全球需求将转弱.

数据显示,继第三季萎缩0.2%後,意大利经济2011年第四季萎缩0.7%,滑入衰退.

另外,欧元区财长将批准对希腊的第二批救助,并将关注焦点转向西班牙,该国政府看似可能因今年再度无法实现赤字目标而违反新达成一致的欧盟预算规定.

六国在恢复停滞的与伊朗间的核计划磋商取得进展,这缓解对伊朗石油供应短期内将中断的担忧.

美联储周二将举行为期一天的会议.近期美国经济改善的迹象令美国联邦储备委员会(美联储)将推出进一步货币刺激政策的希望降温.

石油交易商将开始把关注点转向美国周度原油库存数据,美国石油协会(API)将於周二公布上周库存数据.美国能源资料协会(EIA)将於周三公布库存数据.

路透初步调查预计,上周原油库存增加220万桶,馏分油库存减少120万桶,汽油库存减少100万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约跌1.06美元,或0.99%,结算价报每桶106.34美元.交易区间为105.38-107.56美元.

伦敦ICE-4月布兰特原油期货收报125.34美元,跌0.64美元或0.51%,盘中交投区间为124.20-125.98美元.

布兰特原油期货较美国原油期货溢价扩阔至19美元,周五报18.58美元.

中国2月贸易逆差为315亿美元,因进口增幅超过出口,录得至少10年来最大逆差规模,引发市场质疑脆弱的外部需求或季节性因素对出口减少产生的影响有多大.

一位行业消息人士称,最大产油国沙特阿拉伯2月每日向市场供油940万桶,与1月持稳. (完)

--编译 母红;审校 于春红

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