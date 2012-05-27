NYMEX原油期货录得第四周下跌

路透纽约5月25日电---美国原油期货周五收升,因西方六国与伊朗就其被受争议的核计划的谈判没有进展,但原油期货本周录得第四周下跌,因欧债问题威胁经济成长及原油需求.

欧元区政治动荡及经济不确定性打压欧元兑美元,加之近期有迹象显示中国经济放缓及美国原油库存不断上升,限制美国原油和布兰特原油的升幅.

本周伊朗核计划谈判没有取得很大进展,尽管伊朗和主要大国同意在6月再次进行会谈,使投资人仍担忧核威胁及原油供应受阻.

国际原子能总署(IAEA)称,伊朗在一地下工厂进一步安装了数百台多铀浓缩设备,提升其生产核材料的能力.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值为79.3,为2007年10月以来最高(路透调查预估为77.8),初值为77.8.汤森路透/美国密西根大学5月消费者现况指数终值为87.2,为2008年1月以来最高(预估为87.1),初值为87.3.汤森路透/美国密西根大学5月消费者预期指数终值为74.3,为2007年7月以来最高(预估为71.5),初值为71.7.

美国7月原油期货小升0.20美元,结算价报每桶90.86美元,交投区间为90.20-91.32美元,本周该合约跌0.62美元,过去四周累计跌14.07美元或13.4%.

布兰特7月原油期货升0.28美元,结算价报106.83美元,交投区间为106.02-107.24美元.本周为第四周连跌,仅下滑0.31美元.但过去四周该合约累计跌13美元或10.85%.

美国6月汽油期货小升1.64美分,结算价报每加仑2.8929美元.本周该合约仅小升0.66美分.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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