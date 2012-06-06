NYMEX原油期货连续第三日收高

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 欧盟领导人正寻找救助西班牙银行业的方法--消息人士
* 上周美国原油库存减少,但减幅少於预期--EIA
路透纽约6月6日电---美国原油期货周三连续第三个交易日收高,因欧洲拯救西班牙受困的银行业的努力推高欧元,拉低美元,提振股市和油价.
一美联储官员就推出更多货币宽松政策支持经济的暗示也支持油价.
欧盟消息人士称,德国和欧盟官员正紧急寻求援助西班牙银行业的方法,尽管西班牙还未要求援助,且该国拒绝接受政治条件.
欧元兑美元和兑日圆周三在动荡交投中上涨,此前欧洲央行(ECB)维持利率及经济成长预估不变.
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美国联邦储备委员会(美联储)则可能需要考虑额外的货币宽松举措.
洛克哈特的讲话令对美联储在6月19-20日会议中将决定采取某种形式的行动刺激放缓经济的预期升温,近期美国数据显示5月就业增长大幅放缓,美国第一季GDP增幅被下修.
美联储周三表示,过去两个月美国经济增长加速,招聘显示出"温和增长"的迹象.
美国能源资料协会(EIA)数据扶助限制油价升幅.EIA称,上周原油库存减少11.1万桶,结束之前10个月连续增加的势头,但上周原油库存跌幅少於预期,且远少於美国石油协会(API)公布上周原油库存减少180万桶的减幅.
EIA称,上周美国汽油库存增加335万桶,上周馏分油库存增加225万桶,增幅均多於预估.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货上涨0.73美元,或0.87%,结算价报每桶85.02美元,盘中交投区间介於84.03至86.27美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。