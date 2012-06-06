NYMEX原油期货连续第三日收高

* 欧盟领导人正寻找救助西班牙银行业的方法--消息人士

* 上周美国原油库存减少,但减幅少於预期--EIA

路透纽约6月6日电---美国原油期货周三连续第三个交易日收高,因欧洲拯救西班牙受困的银行业的努力推高欧元,拉低美元,提振股市和油价.

一美联储官员就推出更多货币宽松政策支持经济的暗示也支持油价.

欧盟消息人士称,德国和欧盟官员正紧急寻求援助西班牙银行业的方法,尽管西班牙还未要求援助,且该国拒绝接受政治条件.

欧元兑美元和兑日圆周三在动荡交投中上涨,此前欧洲央行(ECB)维持利率及经济成长预估不变.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美国联邦储备委员会(美联储)则可能需要考虑额外的货币宽松举措.

洛克哈特的讲话令对美联储在6月19-20日会议中将决定采取某种形式的行动刺激放缓经济的预期升温,近期美国数据显示5月就业增长大幅放缓,美国第一季GDP增幅被下修.

美联储周三表示,过去两个月美国经济增长加速,招聘显示出"温和增长"的迹象.

美国能源资料协会(EIA)数据扶助限制油价升幅.EIA称,上周原油库存减少11.1万桶,结束之前10个月连续增加的势头,但上周原油库存跌幅少於预期,且远少於美国石油协会(API)公布上周原油库存减少180万桶的减幅.

EIA称,上周美国汽油库存增加335万桶,上周馏分油库存增加225万桶,增幅均多於预估.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货上涨0.73美元,或0.87%,结算价报每桶85.02美元,盘中交投区间介於84.03至86.27美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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