NYMEX原油期货上涨 墨西哥湾风暴威胁刺激空头回补

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 欧元上涨,欧洲央行放宽贷款抵押品规则
* 欧盟峰会前欧洲仍是关注焦点
* 墨西哥湾风暴威胁刺激空头回补
* 原油供应充足,OPEC产量高於目标
路透纽约6月22日电---美国原油期货周五上涨,因墨西哥湾可能形成风暴或扰乱生产,布兰特原油期货则收高约2%,至每桶近91美元,在昨日跌至18个月低点後因低吸买盘反弹.
欧洲央行放宽贷款抵押品要求的举措带动欧元兑美元上涨,支撑原油期货.
分析师表示,在周四油价大跌约4%後,一些买家认为市场超卖而返场.
美国8月原油期货涨1.56美元,结算价报每桶79.76美元,日高为80.37美元,日低报77.56美元,为近月合约自2011年10月5月以来最低.
本周美国近月原油期货下挫4.27美元或5.08%,为6月1日该周以来最大周度跌幅.
布兰特原油期货8月合约收高1.75美元,报每桶90.98美元,结束四日连跌.稍早跌至2010年12月来最低的88.49美元,日高报91.70美元.
本周布兰特原油期货重挫6.63美元或6.79%,为6月1日该周以来最大周度跌幅.
在墨西哥湾,美国最大的离岸油港和Murphy Oil Corp. (MUR.N)已开始疏散非必要人员,以防飓风来袭.该消息引发尾盘进一步空头回补.
尽管原油需求前景愈发黯淡,但供应保持充足,石油输出国组织(OPEC)数据显示,该组织原油日产量较需求及自身目标多约160万桶.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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