NYMEX原油期货收低 美原油库存增加

* 上周美国原油库存增加,油品库存减少-EIA

* 美国民间就业增长人口少於预期-ADP

* 调查显示欧元区制造业进一步萎缩

* 关注周四公布的美国初请失业金人数报告

路透纽约5月2日电---美国原油期货周三收低,受累于数据显示美国原油库存增加,以及欧美经济数据疲弱巩固了对在全球经济放缓的情势下原油需求忧虑.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,美国原油库存连续第六周增加,至1990年来的最高水平,截止4月27日一周,原油库存增加284万桶,预估为增加250万桶.

EIA称,美国一周汽油库存减少201万桶,预估为减少80万桶.美国一周馏分油库存减少190万桶,预估为减少20万桶.

民间就业服务机构ADP Employer Services就业报告显示,4月美国民间就业人数增幅为11.9万人,远低於路透调查预估的增长17.7万人.

周四美国将公布最近一周初请失业金人数,周五将公布备受关注的4月非农就业岗位报告,後者料将增加17万个.

美国商务部周三公布,美国3月工厂订单下跌1.5%,预估为下跌1.6%,2月工厂订单修正为增加1.1%,前值为增加1.3%.3月工厂订单跌幅为2009年3月以来最大.该报告增加油市的压力.

油价早盘承压,因周三公布的调查显示,4月欧元区制造业衰退进一步加剧,原本始于二线国家的低迷之势似乎也在德法等欧元区核心国家生根.

在新订单连续第11个月下跌後,欧元区4月制造业裁员速度亦为逾两年来最快,这表明帮助欧元区走出上次衰退的主要力量--制造业前景堪忧.

Markit的4月欧元区制造业采购经理人指数(PMI)由3月的47.7降至45.9,稍低於初值,并创下自2009年6月以来最低.欧元区4月Markit制造业PMI已连续九个月处於荣枯分水岭50下方.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约收低0.94美元,或0.89%,结算价报每桶105.22美元,此为50天移动均线切入位,交投区间为104.91-106.05美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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