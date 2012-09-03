NYMEX原油期货持稳 上周五受伯南克讲话提振收涨2%

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透东京9月3日电---美国原油期货周一持稳,因美国处在劳工节假期的长周末之中.油价上周五涨2%,之前美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克表示,美联储准备好在必要时采取进一步措施提振经济.
截至2252GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货微跌0.03美元,报每桶96.44,上周五结算价上升1.85美元至96.47,受好於预期的美国工厂订单和消费者信心数据支撑.
周一美国市场因劳工节休市.
布兰特10月原油期货攀升1%,至每桶114.58美元,该合约前一交易日结算价涨1.92美元.
美国监管机构称,受飓风艾萨克(Isaac)影响,周日美国墨西哥湾地区71.5%的石油日产量和55.62%的天然日气产量依然没有恢复.
美国能源部从美国战略石油储备中向Marathon Petroleum(MPC.N)借出100万桶低硫轻质原油,因艾萨克导致该公司面临短期供应问题.
原油价格依然获得支撑,有报导称,德国和意大利依然反对释放紧急石油储备,他们的反对意见给可能的释放油储时机带来了不确定性.西方对伊朗石油出口的制裁已导致市场供应吃紧并推高油价.
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布,截止8月28日当周,投机客所持原油多头仓位增加12%,达到5月初以来的最高水平.(完)
--编译 李春喜/肖群英;审校 郑茵
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