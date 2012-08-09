NYMEX原油在中国数据公布前持稳 昨日涨至三周高位

路透首尔8月9日电---美国原油期货周四持稳,稍後将公布一系列中国经济数据.上周美国原油库存减少以及北海石油供应的担忧上日将油价推升至三周高点.

0007GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货微涨0.05美元至每桶93.40美元,上日收於93.35且盘中触及94.72美元的5月15日以来高位.

布兰特原油期货9月合约跌0.16美元至每桶111.98,上日结算价报112.14.

美国能源资料协会(EIA)称,8月3日止当周不计入战略石油储备的国内原油库存减少370万桶.路透调查中分析师预估的降幅要小得多,为减少30万桶.

自6月底以来,布兰特原油累计上涨约25%,美国原油升21%,部分得益於市场预期世界主要经济体将采取更多措施刺激成长.

目前市场等候中国最新数据出炉,包括0130GMT公布的通胀,0530GMT公布的工业生产和零售销售,期望这些数据能缓解投资者对中国经济硬着陆的持续担忧.

北海油田在未来两个月将进行重大检修,将导致支撑布兰特原油合约四个等级原油本已处於纪录低位的产量进一步降低,从而支撑布兰特油价.(完)

--编译 吴云凌/肖群英;审校 孙茉莉

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