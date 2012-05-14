NYMEX原油期货收在五个月低位 因忧虑希腊前景和中国经济

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
* 希腊动荡,欧元区数据疲弱,引及油市新一轮跌势
* 中国下调存款准备金率
路透纽约5月14日电---美国原油期货周一下挫至五个月低位,因希腊无力组建新政府使投资人忧虑希腊可能退出欧元区,且担忧中国经济可能持续放缓,引发大宗商品市场普跌.
对欧元区经济的担忧没有减弱,因数据显示欧元区3月工业生产下跌,与近期令人失望的数据遥相呼应.这些报告显示欧元区衰退可能不如分析师原先预期的温和.
中国人民银行周六宣布,从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.
追踪商品表现的汤森路透Jefferies CRB指数.CRB下跌超过1%,低於290点,为2010年10月来最低.年初迄今,该指数累计跌6%,过去几周油价下跌带动其展开下行趋势.
交易公司Mercuria的联席主管称,油价在每桶90-95美元可能是长期底部,如果中东局势再次紧张,近月原油价格或大幅上升.
在美元周度库存报告公布前,汤森路透初步调查显示,截至5月11日一周,美国原油库存料增加150万桶,汽油库存料增加20万桶,馏分油库存料持平.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约下跌1.35美元,或1.4%,结算价报每桶94.78美元,此为去年12月19日来最低结算价.周一日内低位为93.65美元,也是去年12月19日来的最低位.
ICE-6月布兰特原油期货连跌第三个交易日,收低0.69美元,或0.61%,结算价报每桶111.57美元,此为近月布兰特原油合约自2月1日来最低结算价.周一低见110.04美元,为1月25日来最低.
布兰特原油较美国原油升水走宽至16.79美元,周五报16.13美元.
NYMEX-6月RBOB汽油期货收低4.18美分,或1.39%,报每加仑2.9590美元,盘中低见2.9432美元,为5月8日来最低.
NYMEX-6月取暖油期货收低3.41美分或1.15%,报每加仑2.9295美元,盘中低见2.9144美元,为去年12月30日来最低.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 94.78 -1.35 -1.4% 93.65 95.83 234,341 260,539
7月原油 95.13 -1.36 -1.4% 94.02 96.22 73,234 100,517
6月RBOB汽油 2.9590 -0.0418 -1.4% 2.9432 3.0037 44,116 50,275
7月RBOB汽油 2.9016 -0.0315 -1.1% 2.8830 2.9314 40,716 32,828
6月取暖油 2.9295 -0.0341 -1.2% 2.9140 2.9636 45,582 42,251
7月取暖油 2.9359 -0.0319 -1.1% 2.9197 2.9600 26,697 18,903
ICE合约
6月布兰特 111.57 -0.69 -0.6% 110.04 112.07 194,153 189,445
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 464,793 530,233 560,747 1,551,412 5,347
汽油 118,149 111,268 180,302 313,419 49
取暖油 115,897 93,010 137,108 303,609 -1,179(完)
--编译 利棣儿;审校 程琳
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