NYMEX原油期货收低

调查：日本基金经理2月小幅上调股票曝险 削减债券配比
在2月15日-22日向五名日本基金经理人发出的调查平均显示，2月投资组合中的整体股票配比为38.5%，高于1月的37.1%。
* 美国初请失业金数据令人失望
* RBOB汽油期货下挫,令原油期货承压
* NYMEX-5月原油期货周五到期
路透纽约4月19日电---美国原油期货周四连跌第二日,交投震荡,因美国经济数据疲弱,且汽油期货下挫令原油期价承压.
6月布兰特原油期货小涨0.03美元,疲弱的美国经济数据拖累布兰特原油期货从稍早高位回落.
上周美国初请失业金人数仅小跌,之前一周的数据被上修,显示在3月令人失望的表现後,4月就业成长可能也不会有太大改观.
其他数据显示,美国大西洋沿岸中部地区制造业活动本月大幅放缓,且3月成屋销售连续第二个月下降.
NYMEX-5月RBOB汽油期货大跌4.86美分,因需求疲弱且预期炼厂将结束季节性维护,令价格承压.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约收低0.40美元或0.39%,结算价报每桶102.27美元,盘中交投区间在101.67-103.21美元,盘中低点低於100日移动均线切入位101.92美元.合约将於周五到期.
业内消息人士表示,沙特阿拉伯正向部分现有客户提供额外原油供应.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 102.27 -0.40 -0.4% 101.67 103.21 63,163 195,812
6月原油 102.72 -0.40 -0.4% 102.13 103.66 234,283 188,262
5月RBOB汽油 3.1541 -0.0486 -1.5% 3.1350 3.2275 43,126 74,527
6月RBOB汽油 3.1158 -0.0331 -1.1% 3.0988 3.1718 75,841 87,604
5月取暖油 3.1251 0.0069 0.2% 3.1118 3.1445 33,563 42,891
6月取暖油 3.1284 0.0065 0.2% 3.1156 3.1468 49,835 37,527
ICE合约
6月布兰特 118.00 0.03 0.0% 117.68 119.15 195,170 251,109
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 484,028 632,816 571,892 1,556,702 13,811
汽油 215,092 277,308 150,051 367,926 2,966
取暖油 136,261 129,147 122,286 301,364 4,250 (完)
--编译 李军;审校 母红
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