NYMEX原油期货下跌

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 调查显示,美国上周原油库存增加,成品油库存下滑
* API公布,上周美国原油库存增加150万桶
* EIA将於周三1430GMT公布每周石油库存数据
路透纽约5月22日电---美国原油期货周二下跌,因伊朗和国际原子能总署(IAEA)可能达成协议缓解了原油供应的担忧,且经济合作暨发展组织(OECD)警告称,欧元区危机恐将扰乱脆弱的全球经济复苏.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期约於周二到期,结算价下挫约1%,为八个交易日来的第七日收跌.
在盘後交易中,油价几无变动.此前美国石油协会(API)公布,截止5月18日当周,美国原油库存增加150万桶,高於路透分析师预估的增长100万桶.
其中,美国原油期货交割地--库欣的原油库存增加49.1万桶.
API并称,上周美国汽油库存减少450万桶,馏分油库存减少23.5万桶.分析师原预估汽油库存减少50万桶和馏分油库存下降20万桶.
API提到,炼厂产能利用率微跌0.1个百分点,预估为上升0.4个百分点.
NYMEX-6月原油期约到期,结算价报每桶91.66美元,下跌0.91美元或0.98%,交投区间在91.39-93.01美元.
NYMEX-7月原油期货收报每桶91.85美元,跌幅为1.01美元或0.98%.其较7月布兰特原油的贴水从周一的15.95美元扩大至16.56.
美国原油期货的相对强弱指标(RSI)从27.4回落至25.3.根据路透数据,该指标从5月11日开始处於30以下,表明原油市场处於超卖状态.
行业消息人士周二称,继3月大幅减少後,伊朗5月原油出口并未进一步下降,因为亚欧的主要买家继续在欧洲制裁举措生效前买进.
国际原子能总署署长天野之弥表示,他预计很快将会与伊朗签订协议,启动对该国核计划的调查,从而令西方大国与伊朗展开谈判,阻止事态向冲突发展的前景更加明朗.
欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示,他认为希腊不会脱离欧元区,并敦促雅典与其他欧洲国家合作,以消除债务危机扩散至其他国家的风险.
经济合作暨发展组织警告称,若欧洲未能遏制问题债务国带来的损害,那麽发达国家脆弱的经济复苏可能遇阻.
美国4月成屋销售年率为近两年来最高,止赎案下滑协助价格意外跳涨,此为美国经济复苏充满希望的迹象.(完)
--编译 肖群英/徐文焰;审校 孙茉莉
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。