NYMEX原油期货下跌

* 调查显示,美国上周原油库存增加,成品油库存下滑

* API公布,上周美国原油库存增加150万桶

* EIA将於周三1430GMT公布每周石油库存数据

路透纽约5月22日电---美国原油期货周二下跌,因伊朗和国际原子能总署(IAEA)可能达成协议缓解了原油供应的担忧,且经济合作暨发展组织(OECD)警告称,欧元区危机恐将扰乱脆弱的全球经济复苏.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期约於周二到期,结算价下挫约1%,为八个交易日来的第七日收跌.

在盘後交易中,油价几无变动.此前美国石油协会(API)公布,截止5月18日当周,美国原油库存增加150万桶,高於路透分析师预估的增长100万桶.

其中,美国原油期货交割地--库欣的原油库存增加49.1万桶.

API并称,上周美国汽油库存减少450万桶,馏分油库存减少23.5万桶.分析师原预估汽油库存减少50万桶和馏分油库存下降20万桶.

API提到,炼厂产能利用率微跌0.1个百分点,预估为上升0.4个百分点.

NYMEX-6月原油期约到期,结算价报每桶91.66美元,下跌0.91美元或0.98%,交投区间在91.39-93.01美元.

NYMEX-7月原油期货收报每桶91.85美元,跌幅为1.01美元或0.98%.其较7月布兰特原油的贴水从周一的15.95美元扩大至16.56.

美国原油期货的相对强弱指标(RSI)从27.4回落至25.3.根据路透数据,该指标从5月11日开始处於30以下,表明原油市场处於超卖状态.

行业消息人士周二称,继3月大幅减少後,伊朗5月原油出口并未进一步下降,因为亚欧的主要买家继续在欧洲制裁举措生效前买进.

国际原子能总署署长天野之弥表示,他预计很快将会与伊朗签订协议,启动对该国核计划的调查,从而令西方大国与伊朗展开谈判,阻止事态向冲突发展的前景更加明朗.

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧表示,他认为希腊不会脱离欧元区,并敦促雅典与其他欧洲国家合作,以消除债务危机扩散至其他国家的风险.

经济合作暨发展组织警告称,若欧洲未能遏制问题债务国带来的损害,那麽发达国家脆弱的经济复苏可能遇阻.

美国4月成屋销售年率为近两年来最高,止赎案下滑协助价格意外跳涨,此为美国经济复苏充满希望的迹象.(完)

--编译 肖群英/徐文焰;审校 孙茉莉

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