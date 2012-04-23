NYMEX原油期货因欧元区忧虑收跌

* 欧元区数据显示,经济以更快速度萎缩

* 北海Buzzard油田关闭支撑油价

* API石油库存数据将於周二2030GMT公布

路透纽约4月23日电---美国原油期货周一收低,因市场对欧元区经济和政治不确定性的忧虑重燃.但北海生产问题,以及对伊朗情势和潜在的供应中断的担忧,协助限制油价跌幅.

美国汽油期货和取暖油期货录得涨幅.汽油期货上涨超过1%或4美分,上周则挫跌逾20美分.近月的5月成品油合约依然在交易,直到4月30日到期.

欧元区4月企业活动萎缩速度快於分析师预期,4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值降至47.9,为五个月最低,分析师平均预估其上升至49.3.

政治因素令不确定性加剧,此前法国总统大选第一轮投票中,社会党候选人奥朗德的得票率略微领先于现任总统萨科齐,他们将在5月6日的第二轮选举中决一胜负.与此同时,荷兰政府未能就预算削减计划达成一致,几乎必然要下台并举行选举.

原油期货的跌势,尤其是布兰特原油期货,受到供应面消息的限制.英国最大的北海Buzzard油田停产,此前一台空气压缩机在周末发生故障.

据运营商NexenNXY.TO一位发言人称,该油田产出将在未来24-48小时"增加".

油市继续受到经济增长放缓疑虑和供应可能中断的影响,第一季油价大幅上涨,因美国和欧洲加强对伊朗的制裁,期望通过限制伊朗石油出口和收入来遏制该国的核计划.

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货合约下降0.77美元或0.74%,结算价报每桶103.11美元,交投区间在101.82-103.98美元.

据海关数据显示,中国3月从伊朗进口的原油较上年同期下降54.1%,至每日253,302桶,因有期合同存在价格争议,且北京增加从其他地方买入船货以补足缺口.

Sunoco(SUN.N)宣布已与私募股权公司凯雷投资集团进行了独家洽谈,可能建立合资企业来运营其美国东部海岸最大的炼油厂,并称计划中的费城工厂关闭时间将推迟一个月.

将在5月6日大选之前公布的最新调查结果显示,希腊执政同盟夥伴,即支持欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划仅有的两个政党,可能会获得足够票数以组成联合政府.

全球主要国家周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力增加逾一倍,以其保护全球经济不受欧元区债务危机的冲击.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 103.11 -0.77 -0.7% 101.82 103.90 204,460 91,398

7月原油 103.55 -0.74 -0.7% 102.26 104.30 36,315 225,790

5月RBOB汽油 3.1873 0.0446 1.4% 3.1052 3.1888 33,680 41,785

6月RBOB汽油 3.1476 0.0376 1.2% 3.0744 3.1496 72,485 71,052

5月取暖油 3.1398 0.0022 0.1% 3.1050 3.1446 20,010 26,937

6月取暖油 3.1429 0.0021 0.1% 3.1090 3.1475 48,202 43,132

ICE合约

6月布兰特 118.71 -0.05 0.0% 117.21 118.91 195,486 178,697

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 359,335 420,907 561,235 1,527,633 6,276

汽油 180,200 180,630 176,330 358,213 -11,595

取暖油 113,467 109,978 129,796 307,655 1,034 (完)

--编译 肖群英/王翔琼;审校 张涛/徐文焰

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