NYMEX原油期货持稳 主要央行或扶助经济的希望提供支撑

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透珀斯9月5日电---美国原油期货周三在亚洲盘初持稳,主要国家央行或将采取行动提振经济的希望提供支撑.上日美国公布的经济数据疲弱,打击油价.
截至0103 GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货上涨0.03美元,报95.33,上日收低报95.30美元.
布兰特10月原油期货跌0.18美元,报114.00.
美国8月制造业数据疲弱和7月建筑支出下滑,令油市承压,并拖累美国股市走低.
路透调查显示,由於企业担忧经济前景充满变数,美国8月就业岗位增长可能降温,失业率高位徘徊,这一结果可能促使美联储决定祭出进一步宽松的政策.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.
法国和意大利周二向欧洲央行(ECB)施加更大的压力,要求ECB本周同意采取措施以降低欧元区南部成员国的举债成本.
国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周二表示,全球油价高企引发了IEA的担忧,油品市场有明显的吃紧迹象.
周二公布的路透初步调查显示,上周美国原油和成品油库存料减少,因飓风艾萨克(Isaac)导致墨西哥湾沿岸地区的石油生产、进口和炼油活动中断.(完)
--编译 李春喜/肖群英;审校 张荻/石冠兰/隋芬
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