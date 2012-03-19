NYMEX原油期货收高

* 伊朗担忧及美元兑欧元走低提振原油

* 上周美国原油库存料上升240万桶--调查

* 美国主要股指上涨,受苹果涨势激励

路透纽约3月19日电---美国原油期货周一连续第二日上涨,因市场继续担忧伊朗供应中断,且股市上涨及美元走软.

由於欧盟(EU)和美国实施制裁,对於伊朗供应的担忧继续影响油市,尽管伊朗同意就其核计划展开新一轮会谈.

4月汽油期货结算价涨至2011年5月以来的最高水准.有消息称,由於利润率过低,Valero Energy Corp (VLO.N)旗下一家日处理能力为23.5万桶的炼厂将暂停运营.

由於经济形势不景气,过去三年大西洋盆地地区已有超过每日210万桶的炼油产能关闭或者濒临关闭.

稍後美国将公布一周库存报告.据路透的初步调查,3月16日当周美国汽油库存料下降210万桶.

取暖油期货下跌,尽管预计上周库存减少110万桶.

调查显示,原油库存料增加240万桶,因预计进口增加且炼厂产能利用率下降.

美国石油协会(API)定於周二2030GMT公布库存报告,而能源资料协会(EIA)的数据将於周三1430GMT公布.

纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货结算价报每桶108.09美元,上涨1.03美元或0.96%.该期约周二到期.

在伦敦市场,5月ICE布兰特原油期货结算价报每桶125.71美元,下跌0.10美元或0.08%.

5月布兰特原油较美国5月原油期货升水收盘缩窄至17.15美元,低於周五的18.23美元.

NYMEX-4月RBOB汽油期约上涨1.09美分,或0.32%,收报每加仑3.3678美元,为近月合约自2011年5月10日收报3.3797美元以来的最高价.

纽约联邦储备银行总裁杜德利为美国经济描绘了好坏参半的图景,称美国联邦储备理事会(美联储,FED)尚未决定是否推出第三轮量化宽松政策(QE3),尽管这仍是一个政策选项.

美银美林周一在其研究报告中表示,上调其油价预估,以反映全球经济形势好於预期及供应较预期吃紧的影响.该行将2012年布兰特原油价格预估上调8美元,至每桶118美元;还将2012年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估上调至每桶106美元,稍早预估为每桶103.

熟悉炼油业务的知情人士透露,BP集团(BP.L)日加工能力40.5万桶的印第安纳州Whiting炼厂周一恢复正常运营,此前一个炼油装置周日停产.消息人士称,周日的故障并未影响该炼厂的生产.

行业网站息旺能源(C1)引述消息称,中国国家发改委将自周二(20日)起上调成品油价格每吨600元人民币,涨幅在6%-7%之间.这将是中国年内第二次上调成品油价格,且涨幅为33个月以来最大.此举有助於炼厂降低亏损,但料不至于扼杀需求.

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,3月美国房屋建筑(营建)商信心持稳在2007年6月以来最高,2月数据被下修.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 108.09 1.03 1.0% 106.55 108.24 86,365 192,992

5月原油 108.56 0.98 0.9% 107.04 108.70 236,930 150,002

4月RBOB汽油 3.3678 0.0109 0.3% 3.3460 3.3846 32,795 53,742

5月RBOB汽油 3.3618 0.0083 0.3% 3.3415 3.3780 37,749 42,843

4月取暖油 3.2613 -0.0206 -0.6% 3.2488 3.2912 40,008 48,797

5月取暖油 3.2759 -0.0151 -0.5% 3.2633 3.2981 41,654 28,063

ICE合约

5月布兰特 125.71 -0.10 -0.1% 124.82 126.05 122,436 159,876

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 545,368 550,209 706,247 1,574,114 -15,039

汽油 133,313 139,514 140,236 387,253 -1,882

取暖油 142,138 106,912 147,426 282,346 465 (完)

--编译 张涛/肖群英;审校 王丽鑫/徐文焰 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。