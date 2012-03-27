NYMEX原油期货收升

路透纽约3月27日电---美国原油期货周二小幅收高,盘中走势拉锯,投资者对供应中断的忧虑上升,最终盖过对可能释放战略石油储备的预期.

美国和布兰特原油期货价格因关於北海和南苏丹产出问题的报导而双双小涨.这加剧了因伊朗局势引发的供应中断疑虑.

彭博报导引述美国能源部负责化石能源事务的助理部长Charles McConnell讲话报导称,"正考虑"释放储备,这让原油价格一度转至平盘下方.

一名美国政府官员对路透称,奥巴马政府没有改变动用储备或其它正在考虑的方法来遏制燃料价格的立场.

美国石油协会(API)发布的一周库存报告显示,美国上周原油库存增加360万桶,增幅超出预期.

汽油和馏分油库存分别为增加130万桶和下降140万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约上涨0.30美元,或0.28%,结算价报每桶107.33美元,盘中交投区间为106.52-107.73美元.API数据公布後,油价在结算後交易中下跌.

Enbridge(ENB.TO)和Enterprise Products Partners(EPD.N)将把Seaway管线运力提高一倍多,向Seaway系统增加日均45万桶运力,到2014年中期实现日均85万桶.

伦敦市场,洲际交易所(ICE)-5月布兰特原油期约结算价报每桶125.54美元,下跌0.11美元,或0.1%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 107.33 0.30 0.3% 106.52 107.73 196,511 162,276

6月原油 107.85 0.30 0.3% 107.03 108.22 50,298 41,171

4月RBOB汽油 3.4056 -0.0110 -0.3% 3.3870 3.4189 18,972 33,183

5月RBOB汽油 3.3864 -0.0123 -0.4% 3.3689 3.3999 48,107 48,771

4月取暖油 3.2186 -0.0102 -0.3% 3.2030 3.236 18,814 38,818

5月取暖油 3.2360 -0.0105 -0.3% 3.2196 3.2526 46,792 55,415

ICE合约

5月布兰特 125.54 -0.11 -0.1% 124.91 126.18 199,660 128,771

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 381,642 279,275 652,725 1,549,905 1,757

汽油 132,790 142,811 143,998 380,676 -4,991

取暖油 116,973 142,809 142,045 290,696 -714 (完)

--编译 程琳;审校 郑茵/徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。