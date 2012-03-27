NYMEX原油期货收升

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约3月27日电---美国原油期货周二小幅收高,盘中走势拉锯,投资者对供应中断的忧虑上升,最终盖过对可能释放战略石油储备的预期.
美国和布兰特原油期货价格因关於北海和南苏丹产出问题的报导而双双小涨.这加剧了因伊朗局势引发的供应中断疑虑.
彭博报导引述美国能源部负责化石能源事务的助理部长Charles McConnell讲话报导称,"正考虑"释放储备,这让原油价格一度转至平盘下方.
一名美国政府官员对路透称,奥巴马政府没有改变动用储备或其它正在考虑的方法来遏制燃料价格的立场.
美国石油协会(API)发布的一周库存报告显示,美国上周原油库存增加360万桶,增幅超出预期.
汽油和馏分油库存分别为增加130万桶和下降140万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约上涨0.30美元,或0.28%,结算价报每桶107.33美元,盘中交投区间为106.52-107.73美元.API数据公布後,油价在结算後交易中下跌.
Enbridge(ENB.TO)和Enterprise Products Partners(EPD.N)将把Seaway管线运力提高一倍多,向Seaway系统增加日均45万桶运力,到2014年中期实现日均85万桶.
伦敦市场,洲际交易所(ICE)-5月布兰特原油期约结算价报每桶125.54美元,下跌0.11美元,或0.1%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 107.33 0.30 0.3% 106.52 107.73 196,511 162,276
6月原油 107.85 0.30 0.3% 107.03 108.22 50,298 41,171
4月RBOB汽油 3.4056 -0.0110 -0.3% 3.3870 3.4189 18,972 33,183
5月RBOB汽油 3.3864 -0.0123 -0.4% 3.3689 3.3999 48,107 48,771
4月取暖油 3.2186 -0.0102 -0.3% 3.2030 3.236 18,814 38,818
5月取暖油 3.2360 -0.0105 -0.3% 3.2196 3.2526 46,792 55,415
ICE合约
5月布兰特 125.54 -0.11 -0.1% 124.91 126.18 199,660 128,771
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 381,642 279,275 652,725 1,549,905 1,757
汽油 132,790 142,811 143,998 380,676 -4,991
取暖油 116,973 142,809 142,045 290,696 -714 (完)
--编译 程琳;审校 郑茵/徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。