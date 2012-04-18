NYMEX原油期货收低 因库存持续增加

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* EIA公布上周美国原油库存增加,油品库存减少
* 日本、台湾将减少从伊朗进口原油
* 关注周四美国公布的初请失业金数据
路透纽约4月18日电---美国原油期货周三下跌,此前美国能源资料协会(EIA)公布上周原油库存增幅超过预期,且四周增幅为逾三年最大.
原油库存增长盖过了汽油和馏分油库存降幅大於预期的影响.
EIA公布,上周美国原油库存增加386万桶,路透调查的预估值为增加140万桶.
汽油库存减少367万桶,馏分油库存减少291万桶,超过预估的降幅.
近月布兰特原油期货也下跌,但跌幅不及美国原油期货,布兰特原油期货较美国原油期货溢价回升至14美元之上,盘中一度跌至12.99美元.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约收低1.53或1.47%,结算价报每桶102.67美元,盘中交投区间在102.19-104.51美元,盘中低点接近100日移动均线切入位101.86美元.合约将於周五到期.
台湾中油CHIP.UL董事长朱少华接受路透专访时说,针对美国对伊朗实施制裁措施,台湾中油称正减少向伊朗进口原油,改以阿曼、科威特、沙乌地阿拉伯、安哥拉代替.目前对於何时完全停止伊朗原油进口,并未有时间表.
据贸易商消息人士说,日本将把4月伊朗原油进口量在1-2月的平均水平上削减77%,同时 将把4月伊朗原油日进口量在1-2月水平上每日削减近25万桶.
中国证监会主席郭树清称,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,原油期货有望在年内推出.
新华网周三援引其在一会议上称,年内中国将继美国、英国後推出第三个全球性原油期货市场,以争夺原油定价权.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 102.67 -1.53 -1.5% 102.19 104.51 183,189 244,523
6月原油 103.12 -1.52 -1.5% 102.63 104.94 178,476 157,359
5月RBOB汽油 3.2027 -0.0313 -1.0% 3.1411 3.2309 62,412 60,926
6月RBOB汽油 3.1489 -0.0263 -0.8% 3.0985 3.1752 85,513 61,273
5月取暖油 3.1182 -0.0084 -0.3% 3.0900 3.1293 34,943 43,422
6月取暖油 3.1219 -0.0089 -0.3% 3.0935 3.1340 36,323 35,317
ICE合约
6月布兰特 117.97 -0.81 -0.7% 116.70 118.85 237,548 248,479
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 600,863 676,818 577,165 1,570,513 22,261
汽油 258,506 185,594 168,766 367,926 2,966
取暖油 119,243 122,426 122,286 329,753 2,513 (完)
--编译 李军;审校
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。