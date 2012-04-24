NYMEX原油期货连涨三日

路透纽约4月24日电---美国原油期货周二在结算後交易中扩大涨幅,此前公布的行业数据显示,上周美国原油库存下降,而路透调查预估为上升.

原油期货结算价温和上扬,受助于美国股市上涨且美元下跌.

盘中交易震荡,尾盘涨幅几乎被抹平,之後又有一波买盘拉抬市场.收盘位远低於盘中高点,因市场对欧债危机仍存疑虑.

美国石油协会(API)称,4月20日当周美国原油库存下降98.5万桶,而路透调查预估为上升270万桶.

汽油期货在API数据公布後扳回跌幅,此前API称汽油库存减少360万桶,大大超出预估的90万桶降幅.

取暖油期货在API数据公布後几乎扳回所有跌幅,因数据显示,取暖油库存也减少了360万桶,而预估为增加10万桶.

API数据并显示,炼厂产能利用率上升0.6个百分点,略高於预估的上升0.5个百分点.

美国原油6月合约结算价报每桶103.55美元,上涨0.44美元,或0.43%,盘中交投在102.79-104.10.

布兰特原油6月合约结算价报每桶118.16美元,下跌0.55美元,或0.46%,盘中交投在117.85-118.94.

收盘时布兰特原油期货较美国原油期货升水缩窄至14.61美元,周一报15.60.

石油交易公司Gunvor执行长Torbjorn Tornqvist称,伊朗石油出口正面临"严重问题",但在7月1日欧盟禁运生效後,出口量不太可能大幅减少.

一名企业高层人士及多位业界消息人士指出,印度航运公司将持续运送伊朗原油,即使因为西方国家加强制裁,导致投保有限,航运公司可能面临漏油或意外事故的财务风险.

万事达卡公布的报告称,上周美国汽油需求减少,因零售价保持在高於去年同期的水准.报告并称,需求较上年同期下降6.1%,较前周减少0.3%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 103.55 0.44 0.4% 102.79 104.10 187,147 213,202

7月原油 103.96 0.41 0.4% 103.23 104.48 39,150 38,127

5月RBOB汽油 3.1593 -0.0280 -0.9% 3.1400 3.1863 35,112 44,786

6月RBOB汽油 3.1241 -0.0235 -0.8% 3.1096 3.1476 56,423 76,007

5月取暖油 3.1295 -0.0103 -0.3% 3.1184 3.1453 27,794 25,746

6月取暖油 3.1346 -0.0083 -0.3% 3.1234 3.1486 49,475 50,747

ICE合约

6月布兰特 118.16 -0.55 -0.5% 117.85 118.94 166,308 203,505

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 358,214 373,287 556,166 1,537,612 -9,979

汽油 142,990 197,278 178,612 358,213 -11,595

取暖油 119,113 122,042 130,353 312,852 5,197(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰/张涛

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