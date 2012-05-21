NYMEX原油期货终止六日跌势收高

* 中国出台刺激政策的预期支撑原油反弹

* G8向伊朗施压和支持希腊留在欧元区,支撑油价

* 路透调查显示,美国上周原油库存增加、成品油库存持平

* 美国石油协会(API)周二将公布每周库存数据

路透纽约5月21日电---美国原油期货周一上涨超过1%,终止连跌六天的颓势,得益於市场寄望中国出台更多经济刺激政策.而八国集团(G8)期望希腊留在欧元区,同时继续对伊朗核计划施压,亦利多原油.

路透数据显示,近日原油价格跌跌不休,油市已变成超卖状态,因而出现反弹.

原油市场跟随美股的涨势.美国股市周一上涨逾1%,标准普尔500指数.SPX终止六日连跌反弹.G8峰会强调促进成长和就业至关重要,令油市和股市获得支持.

汽油期货收高1.75%,领涨能源市场.上周五汽油期货微升,结束连续六日跌势.

美国周末将迎来阵亡将士纪念日假期.旅游集团AAA预测,约3,070万美国人将在假期驾车外出度假.去年同期开始夏季驾车旅游度假的美国人估计为3,030万.

交易商周二将关注基本面,美国石油协会(API)将在周二公布每周库存数据.美国能源资料协会(EIA)随後在周三公布每周库存报告.

路透调查显示,分析师预估上周美国原油库存上升100万桶,为连续第九周增加,馏分油和汽油库存预料与前一周持平.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期约结算价报每桶92.57美元,升1.09美元或1.19%.该合约将於周二到期.

美国原油相对强弱指标(RSI)自周五的21.366升至27.496.该指数跌破30,表明处於超卖状况.

洲际交易所(ICE)7月布兰特原油期货结算价报每桶108.81美元,涨1.67美元或1.56%.就在结算之前,该油价曾一度攀升2美元,随後录得当日高点109.22,涨2.08美元或1.94%.盘初曾触及日低106.75.

7月布兰特原油较美国7月原油期货的升水扩大至15.95,上周五报15.55美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 92.57 1.09 1.2% 90.84 93.06 75,785 211,749

7月原油 92.86 1.06 1.2% 91.12 93.34 200,528 173,283

6月RBOB汽油 2.9401 0.0506 1.8% 2.8820 2.9480 33,198 45,994

7月RBOB汽油 2.8646 0.0444 1.6% 2.8157 2.8710 40,570 41,714

6月取暖油 2.8603 0.0303 1.1% 2.8255 2.8725 35,307 46,664

7月取暖油 2.8654 0.0302 1.1% 2.8315 2.8778 37,692 34,264

ICE合约

7月布兰特 108.81 1.67 1.6% 106.75 109.43 164,840 206,503

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 405,233 561,992 569,305 1,485,443 26,041

汽油 105,019 131,143 165,752 311,893 -3,829

取暖油 114,885 127,109 136,476 319,400 -279(完)

--编译 肖群英/孙茉莉;审校 张涛

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