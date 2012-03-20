NYMEX原油期货回落2%

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 沙特日产量为990万桶,库存充足-油长欧那密
* 美元走强扶助打压油价
* 美国能源资料协会周三将公布上周库存数据
路透纽约3月20日电---美国原油期货周二回落逾2%,之前沙特提供该国日产量的具体数据,称不存在供应短缺,且该国可能进一步增产以弥补任何供应短缺.
美元走强以及股市回落令油价承压,美国4月原油合约在本交易日结束时到期.
美元普涨,受助于对中国成长可能放缓忧虑引发的避险需求.对中国成长放缓的忧虑拖累欧美股市走低.
沙特油长欧那密表示,该国满足了所有客户的石油要求,目前的日产量为990万桶,且如果需要,准备进一步增产至每日125万桶的满负荷产能.
有消息称,科威特领导人在访日期间表示,伊朗已保证将不会关闭关键的霍尔木兹海峡运油航线.这对原油期价已产生了一定的影响.
美国石油协会公布的数据显示,上周美国原油库存减少140万桶,汽油库存减少140万桶,馏分油库存增加59.6万桶.
路透调查预计,上周美国原油库存增加240万桶,汽油库存减少190万桶,馏分油库存减少160万桶.
到期的NYMEX-4月原油期货收跌2.48美元,或2.29%,结算价报每桶105.61美元,盘中交易区间为105.35-107.91美元.
NYMEX-5月原油期货收跌2.49美元,或2.29%,报每桶106.07美元,该合约现为近月合约.
数据显示,美国2月建筑许可接近三年半高位,但新屋开工下降1.1%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
4月原油 105.61 -2.48 -2.3% 105.35 107.91 27,906 110,353
5月原油 106.07 -2.49 -2.3% 105.70 108.37 320,013 237,022
4月RBOB汽油 3.3631 -0.0047 -0.1% 3.3187 3.3683 40,968 40,371
5月RBOB汽油 3.3513 -0.0105 -0.3% 3.3099 3.3570 55,737 39,652
4月取暖油 3.2367 -0.0246 -0.8% 3.2038 3.2524 36,584 48,046
5月取暖油 3.2499 -0.0260 -0.8% 3.2188 3.2667 37,330 39,855
ICE合约
5月布兰特 124.12 -1.59 -1.3% 123.20 125.44 177,992 128,753(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。