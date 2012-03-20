NYMEX原油期货回落2%

* 沙特日产量为990万桶,库存充足-油长欧那密

* 美元走强扶助打压油价

* 美国能源资料协会周三将公布上周库存数据

路透纽约3月20日电---美国原油期货周二回落逾2%,之前沙特提供该国日产量的具体数据,称不存在供应短缺,且该国可能进一步增产以弥补任何供应短缺.

美元走强以及股市回落令油价承压,美国4月原油合约在本交易日结束时到期.

美元普涨,受助于对中国成长可能放缓忧虑引发的避险需求.对中国成长放缓的忧虑拖累欧美股市走低.

沙特油长欧那密表示,该国满足了所有客户的石油要求,目前的日产量为990万桶,且如果需要,准备进一步增产至每日125万桶的满负荷产能.

有消息称,科威特领导人在访日期间表示,伊朗已保证将不会关闭关键的霍尔木兹海峡运油航线.这对原油期价已产生了一定的影响.

美国石油协会公布的数据显示,上周美国原油库存减少140万桶,汽油库存减少140万桶,馏分油库存增加59.6万桶.

路透调查预计,上周美国原油库存增加240万桶,汽油库存减少190万桶,馏分油库存减少160万桶.

到期的NYMEX-4月原油期货收跌2.48美元,或2.29%,结算价报每桶105.61美元,盘中交易区间为105.35-107.91美元.

NYMEX-5月原油期货收跌2.49美元,或2.29%,报每桶106.07美元,该合约现为近月合约.

数据显示,美国2月建筑许可接近三年半高位,但新屋开工下降1.1%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 105.61 -2.48 -2.3% 105.35 107.91 27,906 110,353

5月原油 106.07 -2.49 -2.3% 105.70 108.37 320,013 237,022

4月RBOB汽油 3.3631 -0.0047 -0.1% 3.3187 3.3683 40,968 40,371

5月RBOB汽油 3.3513 -0.0105 -0.3% 3.3099 3.3570 55,737 39,652

4月取暖油 3.2367 -0.0246 -0.8% 3.2038 3.2524 36,584 48,046

5月取暖油 3.2499 -0.0260 -0.8% 3.2188 3.2667 37,330 39,855

ICE合约

5月布兰特 124.12 -1.59 -1.3% 123.20 125.44 177,992 128,753(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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