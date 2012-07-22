NYMEX原油期货下跌 因欧债危机令经济忧虑成为焦点

* 西班牙银行业和债务问题打压油价和股市
* 大马士革及叙利亚边境发生激战
* 美国原油和布兰特原油本周升超过4%
* 美国8月原油合约到期
路透纽约7月20日电---油价周五下跌,结束此前七天连续收升之势,因欧债危机令经济忧虑成为焦点,且美元上涨.
美国原油和布兰特原油本周仍升逾4%,两份合约周四均触及八周高位.
美国和欧洲股市下滑,欧元全线走软,此前西班牙债务沉重的瓦伦西亚地区请求救援,令投资人更加忧虑西班牙政府正推向寻求全面救助.
叙利亚信息部表示,俄罗斯大使向法国表示叙利亚总统阿萨德将以有序的途径放下政权的言论完全"缺乏事实根据."
叙利亚军队和反政府武装在边境哨站及大马士革街道发生激战,此前叙利亚总统阿萨德核心集团在本周炸弹袭击中受伤的第四名成员伤重不治.
布兰特原油期货9月合约结算价跌0.97美元,报每桶106.83美元,盘中低见105.60美元.
本周,近月布兰特原油跳升4.33%,录得第四周连升,期内累计上涨16.5%.
美国8月原油期货到期,跌1.22美元,结算价报每桶91.44美元,脱离日内低位90.66美元.本周,美国原油升4.98%.
美国9月原油期货下跌1.14美元,结算价报每桶91.93美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 91.44 -1.22 -1.3% 90.66 92.30 22,095 102,928
9月原油 91.83 -1.14 -1.2% 90.92 92.63 238,558 288,797
8月RBOB汽油 2.9430 0.0041 0.1% 2.8784 2.9447 24,214 55,803
9月RBOB汽油 2.8445 0.0031 0.1% 2.7888 2.8467 44,162 52,766
8月取暖油 2.9243 -0.0227 -0.8% 2.9010 2.9449 31,113 40,717
9月取暖油 2.9238 -0.0230 -0.8% 2.9006 2.9441 43,388 37,686
ICE合约
9月布兰特 106.83 -0.97 -0.9% 105.60 107.70 163,061 199,489
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 443,822 690,954 579,162 1,397,083 -768
汽油 112,773 157,742 142,653 271,699 7,142
取暖油 134,702 140,180 144,369 323,347 -2,858(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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