NYMEX原油期货收跌 因消息称英美将释出油储

* 消息称英国将同意美国释放原油储备的提议

* 上周美国初请失业金人数下降,支持油价

路透纽约3月15日电---美国原油期货周四下跌,因消息称英国决定和美国合作,预料在未来几个月释放战略原油库存,这盖过了数据显示美国初请失业金人数下降及制造业升温的影响.

英国消息人士称,英国预计美国很快将正式要求释放紧急石油储备,英国将在释放石油库存的双边协议方面与美国合作.此前美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦在华盛顿会晤.

在市场收市後,英国首相卡梅伦称,释出战略石油储备的想法值得考虑,但他在与奥巴马讨论後尚未作出决定.

西方国家和伊朗就後者核计划的争端持续,且对伊朗的制裁加紧,欧盟也将从7月开始对伊朗原油实施禁运.

其他购买伊朗原油的买家在美国施压下,开始寻求伊朗原油的替代供应.

4月布兰特原油合约周四到期.布兰特原油较美国原油期货的溢价收窄,回落至不足19美元,根据结算价,收报18.44美元.

NYMEX-4月原油期货跌0.32美元,或0.3%,结算价报105.11美元,交投区间介於103.78-106.18美元.

美国劳工部周四公布,美国3月10日当周初请失业金人数为35.1万人(预估为35.6万人).此前一周初请失业金人数修正後为36.5万人,初值为36.2万人.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数为12.5,预估为12.0,2月为10.2.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至3月31日的四周内,石油日均出口料将减少16万桶.(完)

--编译 利棣儿;审校 徐文焰

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