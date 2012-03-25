NYMEX原油期货收升 因伊朗出口减少

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
* 伊朗原油出口减少,开始受西方制裁的影响
* 美国楼市数据良莠不齐
* 市场大户降低在美国原油期货的净多头头寸-CFTC
路透纽约3月23日电---美国原油期货周五上升逾1%,因消息称一些买家已停止或减少买入伊朗原油,因为西方寻求阻止伊朗核计划的制裁行动.
据行业咨询公司Petrologistics及一家石油公司估算,3月伊朗原油日出口量似已下降约30万桶,或14%,为今年迄今以来首次出现明显的下滑.
有关以色列调动军队的传言也带动原油价格上涨.之後以色列对此予以否认.
美国楼市数据好坏不一,2月新屋销售下降,但房价跳升至八个月最高,这令原油期货缩减升幅.
尽管今日美国原油期货收升,但本周连续第二周下跌.
NYMEX-近月RBOB汽油期货收在去年4月来最高位,本周上扬近1%.取暖油期货今日收升,但本周下跌.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约升1.52美元,或1.44%,结算价报每桶106.87美元.本周,近月原油合约跌0.19美元,或0.18%.
伦敦市场,洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期约结算价报每桶123.13美元,升1.99美元,或1.62%.本周,近月布兰特原油合约跌0.68美元,或0.54%,也是第二周连跌.
布兰特原油较美国原油升水收盘走阔至18.26美元,周四为17.79美元.
NYMEX-4月RBOB汽油期货升4.56美分,或1.37%,结算价每加仑报3.3852美元,此为近月RBOB合约自去年4月29日来最高结算价,当时报3.4648美元.
本周该合约升2.83美分,或0.84%,录得第七周连涨.
NYMEX-4月取暖油期货收升3.14美分,或0.99%.本周,近月取暖油合约大跌7.18美分,或2.19%,之前连涨两周.
商品期货交易委员会(CFTC)称,在3月20日的一周,货币经理降低其美国原油期货及期权净多头头寸10,269口,至270,180口.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 106.87 1.52 1.4% 105.16 108.25 245,175 295,474
6月原油 107.35 1.51 1.4% 105.69 108.75 57,715 76,250
4月RBOB汽油 3.3852 0.0456 1.4% 3.3398 3.4248 25,871 38,153
5月RBOB汽油 3.3689 0.0432 1.3% 3.3261 3.4118 48,849 61,278
4月取暖油 3.2101 0.0314 1.0% 3.1856 3.2669 25,578 33,897
5月取暖油 3.2247 0.0319 1.0% 3.1975 3.2821 51,510 53,690
ICE合约
5月布兰特 125.13 1.99 1.6% 123.10 127.06 202,177 189,187
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 488,237 536,097 667,665 1,553,222 7,820
汽油 133,373 169,880 143,624 385,667 -2,968
取暖油 124,747 139,079 142,705 285,596 -5,100 (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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