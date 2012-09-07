NYMEX原油下滑 美国考虑释放原油储备

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透珀斯9月7日电---美国原油期货在周五亚洲交易时段早盘下滑,美国考虑再次动用紧急石油储备,规模可能远高於前次.
由於原油期货昨日攀升,且今日稍晚美国将公布非农就业报告,市场很可能遭遇获利了结卖压.
美国原油价格周四结算价上涨,因上周美国原油库存减少,就业数据强劲,且欧洲央行宣布一项购债计划.
截止0038GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货下跌0.81美元,至每桶94.72美元,周四纽约市场收高报95.53美元.
伦敦10月布兰特原油期货下滑0.80美元,至每桶112.69美元.
奥巴马政府官员周四会见多位石油市场专家,因白宫考虑再度释放紧急石油储备带来的好处,此次释放油储规模可能远超过上次行动.
美国能源资料协会(EIA)公布,美国上周原油库存减少743万桶,至3.571亿桶,降幅超过预估的减少530万桶.飓风艾萨克(Isaac)导致上周原油进口和墨西哥湾石油生产中断.
欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.
民间就业服务机构ADP称,8月美国民间就业人数增幅为3月来最大,且另一份政府报告显示上周初请失业金人数下跌,燃点了美股的升势,推升标普500指数.SPX至2008年5月来的最高水平.(完)
--编译 徐文焰/肖群英;审校 艾茂林/石冠兰/郑茵
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