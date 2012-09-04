NYMEX原油小幅上涨 市场寄望主要央行很快采取刺激行动

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透东京9月4日电---美国原油期货周二小幅上涨至一周高位,市场寄望主要央行很快采取行动提振全球经济.
截止0038GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货升0.46美元,至每桶96.93美元,稍早高见97.30美元.周一美国金融市场适逢劳工节假日休市.
伦敦布兰特10月原油小涨0.02美元,报每桶115.80美元,周一收高逾1美元.
布兰特原油期货周一连续第三日上涨,此前从欧洲到中国公布的制造业数据疲弱,巩固了市场对货币当局将很快采取措施来刺激经济,继而推动全球石油需求的预期.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周五表示,若有需要美联储准备采取进一步措施来提振经济.
鉴於欧元区问题的严重性,周四欧洲央行会议将备受关注.(完)
--编译 肖群英/孙茉莉;审校 张荻
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