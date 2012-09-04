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国际财经 | 2012年 9月 4日 星期二 10:14 BJT

NYMEX原油小幅上涨 市场寄望主要央行很快采取刺激行动

路透东京9月4日电---美国原油期货周二小幅上涨至一周高位,市场寄望主要央行很快采取行动提振全球经济.

截止0038GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货升0.46美元,至每桶96.93美元,稍早高见97.30美元.周一美国金融市场适逢劳工节假日休市.

伦敦布兰特10月原油小涨0.02美元,报每桶115.80美元,周一收高逾1美元.

布兰特原油期货周一连续第三日上涨,此前从欧洲到中国公布的制造业数据疲弱,巩固了市场对货币当局将很快采取措施来刺激经济,继而推动全球石油需求的预期.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周五表示,若有需要美联储准备采取进一步措施来提振经济.

鉴於欧元区问题的严重性,周四欧洲央行会议将备受关注.(完)

--编译 肖群英/孙茉莉;审校 张荻

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