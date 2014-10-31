网络故障影响纽约证交所报价及交易数据 持续近半小时

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透纽约10月30日 - 纽约证券交易所(NYSE)周四受到网络硬件故障影响，导致股价和报价信息受到影响，故障持续近半小时。
纽约证交所称，1707-1734GMT期间股票和期权价格及报价信息受到影响。位于美国新泽西州莫瓦的主数据中心换成芝加哥备用数据中心后，问题得到解决。
故障在现货和期权市场造成一些交易困难，期权交易量明显下滑。交易商称，他们看到某些股票的价格出现“交叉”，这是买卖价位倒置才会出现的情况，导致订单不能匹配。
纽约证交所向市场参与者发出提醒通知，全国市场系统(National Market System)证券信息处理设施故障导致一个“关键问题”。该信息处理设施提供股票报价以及最新卖出价格数据。
尽管出现故障，但纽约证交所挂牌的证券交易并没有中断。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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