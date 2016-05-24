美国股市升逾1% 由银行股和科技股上涨推动

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透5月24日 - 美国股市周二收盘急升逾1%，Nasdaq指数录得三个月来最大单日涨幅，因投资者对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能很快升息的预期重燃。
近日美联储官员讲话驱使投资者预期联储可能在6月加息，远早于之前鉴于经济增长迟缓所作的预期。
自2008年金融危机以来，处于纪录低点的借款成本带动美股上涨，而利率上升将可能抑制美股进一步上涨。但策略师周二表示，他们感到放心，因预期美联储仅会逐步收紧借贷成本。
“市场开始揣摩美联储今年加息的想法：一是加息的可能性增加，二是对联储来说加息本身也不是一桩坏事，”U.S. Bank Wealth Management投资策略师Bill Merz说。
银行股.SPSY上涨，得益于利率上升前景。美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)全部上涨超过1.4%。
微软(MSFT.O)跳涨3.12%，对Nasdaq指数和标普500指数带来最大的提振，3M Co(MMM.N)升幅达到1.52%，提振道指走坚。
今日Nasdaq指数录得3月1日来最大单日升幅，标普500指数录得3月11日表现最好的一日。今年迄今，标普500指数上涨约2%，Nasdaq指数下跌3%。
周二数据显示，美国4月新屋销售升至逾八年最高，房价也创纪录高位，为经济增强提供最新理据。
道琼工业指数.DJI收高213.12点，或1.22%，报17,706.05点；标准普尔500指数.SPX收高28.02点，或1.37%，报2,076.06；Nasdaq指数.IXIC收升95.27点，或2.00%，收报4,861.06点。
大盘全面攀升，标普500指数中10大类股全数上涨，科技指数劲升2.12%。
油价在盘后交易中扩大涨幅，因数据显示上周美国原油库存降幅远大于预期。
惠普企业(HPE)(HPE.N)在盘后交易中跳涨9.6%，此前惠普企业称，计划分拆企业服务业务，分拆后的该业务将与Computer Sciences(CSC.N)合并。Computer Sciences股价在盘后交易中急升25%。
建筑商Toll Brothers(TOL.N)在常规交易时段收涨8.71%，因公司季度营收好于预期。
推特(TWTR.N)下挫2.64%，此前MoffettNathanson将推特评级从“中性”下调至“卖出”。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,324家和701家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,210家和603家。
标普500指数成份股有29只触及52周新高，一只成份股触及新低；有87只Nasdaq指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。