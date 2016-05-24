美国股市升逾1% 由银行股和科技股上涨推动

路透5月24日 - 美国股市周二收盘急升逾1%，Nasdaq指数录得三个月来最大单日涨幅，因投资者对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能很快升息的预期重燃。

近日美联储官员讲话驱使投资者预期联储可能在6月加息，远早于之前鉴于经济增长迟缓所作的预期。

自2008年金融危机以来，处于纪录低点的借款成本带动美股上涨，而利率上升将可能抑制美股进一步上涨。但策略师周二表示，他们感到放心，因预期美联储仅会逐步收紧借贷成本。

“市场开始揣摩美联储今年加息的想法：一是加息的可能性增加，二是对联储来说加息本身也不是一桩坏事，”U.S. Bank Wealth Management投资策略师Bill Merz说。

银行股.SPSY上涨，得益于利率上升前景。美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)全部上涨超过1.4%。

微软(MSFT.O)跳涨3.12%，对Nasdaq指数和标普500指数带来最大的提振，3M Co(MMM.N)升幅达到1.52%，提振道指走坚。

今日Nasdaq指数录得3月1日来最大单日升幅，标普500指数录得3月11日表现最好的一日。今年迄今，标普500指数上涨约2%，Nasdaq指数下跌3%。

周二数据显示，美国4月新屋销售升至逾八年最高，房价也创纪录高位，为经济增强提供最新理据。

道琼工业指数.DJI收高213.12点，或1.22%，报17,706.05点；标准普尔500指数.SPX收高28.02点，或1.37%，报2,076.06；Nasdaq指数.IXIC收升95.27点，或2.00%，收报4,861.06点。

大盘全面攀升，标普500指数中10大类股全数上涨，科技指数劲升2.12%。

油价在盘后交易中扩大涨幅，因数据显示上周美国原油库存降幅远大于预期。

惠普企业(HPE)(HPE.N)在盘后交易中跳涨9.6%，此前惠普企业称，计划分拆企业服务业务，分拆后的该业务将与Computer Sciences(CSC.N)合并。Computer Sciences股价在盘后交易中急升25%。

建筑商Toll Brothers(TOL.N)在常规交易时段收涨8.71%，因公司季度营收好于预期。

推特(TWTR.N)下挫2.64%，此前MoffettNathanson将推特评级从“中性”下调至“卖出”。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,324家和701家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,210家和603家。

标普500指数成份股有29只触及52周新高，一只成份股触及新低；有87只Nasdaq指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)