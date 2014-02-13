被美股波动掩盖的秘密：企业获利在增长

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

撰稿 Caroline Valetkevitch

路透纽约2月11日 -今年迄今股市走势起伏，但投资者不能将此怪罪于标普500指数成分股的获利情况，因为它们在本财报季可能获得逾两年以来的最佳季度增长。

财报对整体市场的支撑作用不大，但分析师称获利数字应该能缓和市场担忧，即去年股市大涨并没有获利大幅增长相随。

投资者近几周注意力转向动荡的新兴市场，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激措施。同时，第四季获利较去年同期增长9.5%，高于季度初预计的7.6%。

显而易见的是，营收与获利都好于预期的公司收到了回报，它们的股价跳涨。

根据美银美林研究，平均来看，营收与获利双双好于预期的个股在公布财报后的五天上涨2.1%，而那些双双低于预期的个股同期下挫5.6%。这一差距创下2008年第四季以来最大。

非消费必需品类股的表现分化最大，像Netflix Inc(NFLX.O)这样的赢家，财报公布后的五日涨幅达到20%，而像亚马逊(AMZN.O)这样的输家，相同的期间下跌了12%。

根据汤森路透的数据，标准普尔500指数成分股中68%的公司业绩好于预期，该比例高于长期均值63%。66%的公司营收超越预期，这是自2011年第二季以来最高的比例。

“EPS、营收或者两者都超预估的公司的比例均高于均值。这是一个很好的信号，”美银美林驻纽约的美股策略师DanSuzuki说。

如果非消费必需品类股的这种走势持续的话，这意味着那些尚未公布业绩的公司股价将更为动荡，包括Kohl's Corp(KSS.N)， Gap (GPS.N)， Lowe's Companies(LOW.N)，以及那些苦苦捱过自衰退以来竞争最为激烈的一个假日季的零售商。

**坚实的业绩**

据汤森路透的数据，已公布业绩的标准普尔500指数约70%的成分股，整体的获利增速有望创下2011年第三季以来最快。

1.1%的营收增速料仍将落后于第三季，但超越分析师预期的比例则创下逾两年来最高。

对股市来说，这些是强劲的财报。今年以来股市走势震荡，标准普尔500指数.SPX1月下跌了3.6%，今年迄今累计跌1.6%。

标准普尔500指数去年则大涨30%，而当时获利仅增加6.1%。由于价格上涨，导致估值急增，根据汤森路透数据，标普500指数的第四季预估市盈率(本益比)现为15.1，2013年初时为13.1。

“不少人开始怀疑这波升势能持续多久，因为主要是由市盈率上升而非企业获利增加所推动，而这都没错，”BTIGLLC驻纽约首席策略师Dan Greenhaus表示。

但“获利正在增加，”他表示。

许多投资者预期2014年获利将加快成长，因拜美国经济更为强劲所赐，第三季和第四季企业获利料有两位数增幅。

在某种程度上，获利表现再度交出漂亮成绩单，超越了预期。第四季的预测原是汤森路透1996年开始追踪这项数据以来，最为悲观的。

但财报季的光彩在某种程度上却被新兴市场动荡所遮蔽。新兴市场的动荡延烧到美国和其他发达经济体，股市也遭遇卖压。

但金融股的财报惊喜最大，TravelersCompanies(TRV.N)和Allstate(ALL.N)等保险商，在金融股中财报超预期的幅度最大。

但并非一切都在上升中。

第一季的财测大部分仍然悲观，汤森路透数据显示，给出预警和乐观预测的企业比数为4.8比1。

2014年全年的获利预估也下降，目前预估为成长9.3%，低于1月1日预估的成长10.8%。(完)

(编译 朱晓军/王洋/戴素萍/张若琪 审校 田建华/许娜/侯向明/李春喜)

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